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調查：夫妻薪資漸平等 但女性仍做更多家務

編譯陳韻涵／綜合16日電
調查顯示，儘管夫妻薪資逐漸平等，但女性仍負擔更多家務與照顧親屬的責任。圖為維吉尼亞一對夫婦在餐館用餐。(Getty Images)
調查顯示，儘管夫妻薪資逐漸平等，但女性仍負擔更多家務與照顧親屬的責任。圖為維吉尼亞一對夫婦在餐館用餐。(Getty Images)

兩性婚姻關係中的薪資逐漸平等，但「丕優研究中心」(Pew Research Center)報告指出，儘管夫妻薪資逐漸平等，但女性仍負擔更多家務與照顧親屬的責任。

丕優研究中心從三個角度分析5125名受訪者婚姻中的財務關係，分別是薪資、時間運用和輿論，結果發現許多異性配偶的薪資水準相當，且29%的異性夫妻薪資比1970年代初期多逾一倍，但在所有異性婚姻關係中，55%的男性仍為主要經濟支柱，同比養家的女性僅占16%，後者比1972年的情況多逾三倍。

36歲的傑納‧柏克(Jana Burke)在18歲時，便與薪水較高的現任丈夫同居生活。柏克表示，早年的婚姻生活「存在許多不平衡」，所幸後來情況改變。

柏克2014年從耶魯大學畢業後，夫妻倆的薪水相當。

女性受教程度高縮小兩性婚姻中，丈夫賺得錢比妻子多的差距，家庭規模小也讓夫妻角色出現變化。

財務上而言，儘管夫妻薪資相當，但兩性花時間的比重仍差很多。在大多數的薪資均衡兩性婚姻中，男性平均每周花44.2小時做有薪工作，女性則為41.1小時；此外，男性有更多休閒時間，每周約25.2小時，包括社交與放鬆，女性則為21.6小時。

在這樣的婚姻型態中，妻子比起丈夫花更多時間做家事和照顧小孩或其他親屬。統計數據顯示，女性平均每周花6.9小時照顧家人，男性則為5.1小時，女性平均每周花4.6小時做家事，男性則為1.9小時，這種不平衡的情況即便在妻子薪水較丈夫高的家庭亦然。

這類家庭中，妻子每周花6.4小時照顧親屬、4.8小時做家事，而男性花5小時照顧親人、2.8小時做家事。

研究作者、丕優社會趨勢研究主任基姆‧帕克(Kim Parker)說：「男女家務比例失衡的部分原因，與社會對女性的期待，以及人們認為社會更重視什麼有關係；這種觀感往往過時，卻是職場與和經濟中的實際情況。」

在輿論觀感方面，近半數受訪者表示，社會普遍認為女性在工作與家庭的分配應平均，而31%的人則認為女性應主內，僅20%的受訪者表示，社會認可女性在家以外的貢獻。

耶魯大學

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