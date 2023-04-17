IRS擬推免費報稅系統 大型報稅公司砸近4000萬遊說反對

國稅局(IRS)已開始研議為全美民眾推出政府版本的免費電子報稅系統。圖為華府國稅局外。(Getty Images)

18日就是報稅 截止日，趕在最後一刻申報所得稅的不少納稅人，使用的是花錢購買的Intuit、H&R Block等私人公司提供的報稅軟體。美聯社報導，根據統計，將近四分之一美國人拖到截止期限之前才報稅。

未來幾年，納稅人可能有新的免費報稅工具可用。國稅局 (IRS)已開始研議為全美民眾推出政府版本的免費電子報稅系統，但這項政策遭到大型報稅公司反對。

政府版本報稅軟體的構想，討論已有頗長一段時間。國稅局在國會指示下準備提交報告，說明如何推出電子報稅系統。

民主黨推出旨在對抗氣候變遷、健保改革的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)中，為國稅局在未來10年投入800億元經費，法案去年夏天已獲拜登 總統簽署生效。根據法案規定，國稅局有九個月時間、1500萬元的報告預算，要向國會說明政府版本電子報稅系統的計畫如何落實、估計開銷金額等。國稅局下個月將公布系列報告的第一部分。

不過，如果免費的政府版本報稅軟體推出，大型報稅公司將面臨數以百萬元計的虧損。Intuit旗下報稅軟體TurboTax以及H&R Block報稅服務，去年共計服務了6000萬納稅人。

美聯社報導， 包括Intuit、H&R Block在內等大型報稅公司，從2006年以來累計砸下約3930萬元遊說經費，希望影響國會議員對免費政府報稅軟體的看法。其中Intuit從2006年來的遊說開銷有2560萬元，H&R Block則有960萬元，保守派倡議組織「美國人支持稅務改革」( Americans for Tax Reform)也花了約300萬元。

Intuit發言人普魯米爾(Derrick Plummer)說，納稅人現在就有免費報稅軟體可用，納稅人不管收入高低都可透過電郵免費報稅。他說，直接上傳檔案給國稅局的報稅系統將造成問題，數十億元稅金遭到不必要的浪費。

普魯米爾說，會反對直接提交給國稅局的電子報稅系統，「因為這是很糟糕的構想」。