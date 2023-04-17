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高稅負藍州人口「用腳投票」 遷往生活成本低的紅州

編譯潘勛／綜合16日電
佛州因稅負和生活成本都低，居住也較負擔得起，犯罪及流浪漢等問題較少，近年人口增加快。 圖為當地居民觀看海軍飛行表演。(Getty Images)
佛州因稅負和生活成本都低，居住也較負擔得起，犯罪及流浪漢等問題較少，近年人口增加快。 圖為當地居民觀看海軍飛行表演。(Getty Images)

專家表示，國人正在「用腳投票」，搬離稅負、生活成本都高、就業前景卻差的民主黨主政的藍州，改住到生活成本較低廉、親商的共和黨主政的紅州。人口普查局最新數據顯示，紐約、伊利諾及夏威夷州的人口2021到2022年間流失較多；而佛州德州、蒙大拿及南達科他州人口大幅成長。

每日郵報(Daily Mail)16日報導，類似的人口增減也在郡級行政區上演，例如亞利桑納州的馬瑞科帕郡(Maricopa County)，人口成長2022年全美最快，增加5萬6831人，比2021年增長1.3%。

同一時間，加州洛杉磯郡(Los Angeles County)流失9萬704人。

「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)經濟學者裴里(Mark Perry)表示，整體人口遷徙趨勢，是由民主黨主政州，搬去大致由共和黨治理的西部、南部州；那些藍州經濟停滯不前、財政不健康，且稅負高、大氛圍不親商，還有能源、住居成本都上漲，經濟與就業機會較少。

裴里表示，國人選擇財政健全的紅州，認為紅州經濟蓬勃有生氣、親商、稅收及法規負擔輕、能源及住居成本較低，經濟及就業機會更多。

居民流失最多的五個郡，都在高稅收的州，也就是加州、伊利諾及紐約州；它們另受苦於無家遊民、吸毒、高租金及生活成本。

相形之下，人口流入最多的郡都在亞州、德州及佛州，當地稅負低得多；新搬入地點一般居住較負擔得起，犯罪及流浪漢等問題較少。

非營利政策組織「課稅基金會」(Tax Foundation)指出，佛州、德州、南達科他、田納西及內華達等州，特別能吸引新州民，原因在薪資不必繳納州稅。

加州、夏威夷、新澤西、紐約及俄勒岡則是對比州，人口流失的原因在所得稅率上兩位數，除此之外，掙錢養家的人還要繳聯邦稅及地方稅。

人們搬來搬去以克服上漲的生活成本，最大的開銷是租金。

加州 佛州 德州

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