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「星艦」可加值星鏈、投入商業太空任務 估有千億商機

編譯俞仲慈／綜合15日電
SpaceX星艦已獲得FAA放行，即將發射升空。圖為巨大的星艦及發射火箭在德州發射台進行最後準備工作。(美聯社)
SpaceX星艦已獲得FAA放行，即將發射升空。圖為巨大的星艦及發射火箭在德州發射台進行最後準備工作。(美聯社)

太空科技公司SpaceX新一代「星艦」(Starship)太空船計畫，於2017年9月由馬斯克宣布，採用新一代超大超強的推進火箭巨無霸(Super Heavy)，取代獵鷹9號(Falcon 9)、獵鷹重型(Falcon Heavy)以及天龍號(Dragon)等推進火箭，而且星艦太空艙及其推進火箭器，設計重點在於可以完全回收後，重複使用，大幅節省成本，預估測試成功，將可提高太空商業任務的服務範圍。

矗立在德州發射基地的星艦太空艙與巨無霸推進火箭，高度將近400呎，號稱有史以來體積最龐大、功能最強的推進火箭，把載重多的星艦太空艙，送入軌道，終極目標是將人類送上月球和火星，但過去歷經四次測試失敗，直到第五次，也就是2021年才成功返回地球，巨無霸火箭順利直立降落登陸，17日獲准首次太空艙與推進火箭結合的飛行測試，但太空艙內並未載運任何人員。

不銹鋼外殼的星艦太空船搭配長230呎、直徑30呎重型巨無霸推進火箭(Super Heavy)有33台主發動機、提供1670萬磅發射推力，可以舉起多達250噸重量並載運100人前往太空，在其德州博卡奇卡(Boca Chica)基地發射台，安裝一對暱稱為「筷子」的巨型機械手臂，以便垂直著陸時能夠及時抓住返回的火箭。

星艦首次測試飛行一旦成功，將證明世界第一艘可以完全重複使用的太空船與推進火箭，也為SpaceX擴大太空商業任務奠定基礎，「如果星艦測試運行順利，將是太空領域一大里程碑。」哈佛大學天體物理學者麥克道爾(Jonathan McDowell)表示。

SpaceX計畫將星艦投入「星鏈」(Starlink)衛星網路服務以及商業衛星和商業太空旅行等太空任務，估值可帶來高達1400億元的龐大商機，因此星艦被SpaceX視為發展商業太空任務的主力，在其廠房就雇用1800多名員工，全力投入星艦太空任務。

星艦優異的設計，令國家航空暨太空總署(National Aeronautics and Space Administration，NASA)阿波羅登月太空船都黯然失色，因此NASA破天荒向SpaceX借用星艦的發射火箭，執行2025年阿提米絲(Artemis)探月任務，推送兩名太空人從地球升空後，再飛向月球軌道，至月球表面。

太空人 SpaceX 德州

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