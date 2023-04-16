地下海洋有生命？歐洲發射探測器 探索木星數個冰衛星

歐洲太空總署發射探測器，探訪木星的冰衛星。(美聯社)

歐洲太空 總署(ESA)14日成功發射「木星冰月探測器」(JupiterIcy Moons Explorer，JUICE)，前往探索太陽系最大的行星－木星，以及木星的三個冰衛星木衛二(Europa)、木衛三(Ganymede)、木衛四(Callisto)，尋找可能隱藏在衛星冰面下的海洋。

木星冰月探測器在南美法屬圭亞那(Guiana)海岸由阿利安5型(Ariane 5)火箭推送發射升空；探測器需行進八年才會到達木星，進入木星軌道。木星的三個冰衛星被認為藏有地下海洋，海洋可能有生命存在的證據。

之後木星冰月探測器將嘗試進入木衛三軌道繞行，若成功將是一次驚人的壯舉，過去從未有探測器繞著月球以外的天然衛星運行。

截至目前，木星已被發現95顆天然衛星，天文學者認為木星相當於一個迷你的太陽系。

歐洲太空總署署長阿施巴赫(Josef Aschbacher)在探測器發射後表示：「這個任務將回答我們大家都迫切想知道的科學疑問，當然，其中一個問題便是，外太空有生命存在嗎?」

阿施巴赫補充，探測器的能力不是找到生命，「但JUICE將探究木星周遭這些冰衛星的可居住性。」

木衛三不僅是太陽系最大的衛星，而且還有自己的磁場，兩極擁有極光，科學家認為木衛三藏有比地球容納更多水體的地下海洋，木衛二、木衛四也是如此。

卡內基科學研究所(Carnegie Institution)的雪柏(Scott Sheppard)說明：「我們太陽系中的海洋世界是最有可能存在生命的地方，所以木星的這些大型衛星是搜索的主要候選人。」

木星冰月探測器將花三年時間飛掠木衛二、木衛三、木衛四，並在2034年底嘗試進入木衛三軌道，繞木衛三飛行近一年。

木衛二對急於尋找地球外生命體的科學家而言尤其具有吸引力，但由於強烈輻射，探測器將以最低限度接近木衛二。