助人為樂？濟弱無限制?疫情漸遠…砸錢補助爭議聲起

許多地方政府會為低收入戶提供生活補助；此外，還有許多熱心團體扶助弱勢家庭。圖為佛州勞德岱堡慈善團體在開學前為低收入家庭提供學用品。(美聯社)

過去三年疫情 期間，聯邦政府提供生活津貼給低收入 民眾，幫助弱勢族群度過難關。如今疫情結束，全國仍有上百個郡市政府在沒有任何附加條件下，提供弱勢族群生活補助金。但無限制的濟弱扶貧，引發許多爭議。

由史丹佛基本收入實驗室(Stanford Basic Income Lab)和賓州大學(University of Pennsylvania)追蹤全國各地104項濟弱扶貧社福計畫，其中約50項計畫仍在運作中，不過多數將於兩年內結束。

本月稍早，馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)投票通過保證基本收入計畫，為200位居民提供為期兩年、每月500至800元的生活補助，總經費400萬元，其中該郡提撥200萬元，慈善機構大華盛頓社區基金會(Greater Washington Community Foundation)捐助100萬元。

另外，加州中央山谷(Central Valley)地帶的小鎮史塔克頓(Stockton)2019年實施收入保障社福計畫，結果發現，每月接受500元生活補助的125名低收入民眾，多將補助金用於購買日用品、繳交水電費和支付汽車保養費用，僅有約1%拿來買醉，同時全職工作者人數從28%增加至40%，因為領取補助後，有多餘時間完成學業、考取證照，並獲得更好的工作機會。

平等機會研究基金會(Foundation for Research on Equal Opportunity)資深研究員坦納(Michael Tanner)表示：「沒有證據顯示低收者比一般人更容易購買非必要物品，他們不太可能將補助金用於買酒或毒品，甚至看電影之類的娛樂，他們的花費和一般人差不多。」

洛杉磯 郡擁有一項命名為「呼吸」的全國最大規模濟貧扶弱計畫，給予1000名低收入者每月1000元生活補助，為期三年，洛杉磯郡主管米切爾(Holly J. Mitchell)強調：「這不是施捨，而是助人為樂的機會。」

不過這類實驗性社福計畫動輒耗資數十億元聯邦經費，可能波及通膨加劇和勞動力市場衰退，拜登總統2021年的振興消費政策，被視為引爆高通膨的導火線，「這些小規模又複雜的臨時社福計畫，並未能真正改變工作經歷，只是告訴他們，我們可以給每個人發錢，然後一切會好轉，所以我不以為然。」曼哈頓研究所(Manhattan Institute)資深研究員施拉格(Allison Schrager)高級研究員表示。