佛州嚴苛新墮胎禁令 德桑提斯悄悄簽署

共和黨控制的佛州 州議會13日通過懷孕六周禁止墮胎 的禁令，當日晚間佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)就低調簽署法案。

佛州現行的15周墮胎禁令正在該州的高等法院面臨法律挑戰，該禁令須在高等法院獲得支持，六周墮胎禁令才會生效；佛州的高等法院由保守派控制。

德桑提斯這次閉門簽署法案一反他向來張揚的風格，凸顯出墮胎議題的複雜程度，墮胎禁令在一些保守派共和黨初選選民中受到歡迎，但在更廣大的選民中可能更具破壞性，近幾個月已經導致共和黨在選舉中失利。

德桑提斯在聲明中表示：「我們很驕傲能支持佛州的生命與家庭。我要為議會通過心跳保護法鼓掌，該法擴大反墮胎保護，為年輕的母親與家人提供額外的資源。」

南方多州已實行嚴苛的墮胎禁令，阿拉巴馬、路易斯安納、密西西比州禁止所有孕期的墮胎，喬治亞州禁止在胎兒可偵測到心跳後墮胎(約懷孕六周)，佛州新的墮胎禁令將限縮該區域婦女的墮胎選擇。

佛州的法案包含一些例外情況，如為挽救孕婦生命而實施的墮胎；若懷孕婦女有保護令或警方報告等文件記錄，則允許因強暴或亂倫而懷孕的婦女在孕期滿15周前墮胎。

德桑提斯因關注分歧的文化議題迅速成為共和黨之星，但在六周墮胎禁令上卻未表現出熱切支持，被問到相關問題時，他通常僅回答「我們歡迎反墮胎立法」；去年德桑提斯在大型的公開典禮簽署15周墮胎禁令，與今年形成對比。預計他將於5月底宣布參與總統競選。

佛州眾議會少數黨領袖芬崔斯·德里斯克爾(Fentrice Driskell)在推特發文批評：「德桑提斯在凌晨12點不久前簽署極端的六周墮胎禁令，希望佛州人不會注意到他剝奪了大部分人同意的權利。如果我們不希望佛州的現狀變成美國的未來，就必須在2024年大選阻止他。」