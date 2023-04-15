我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

佛州嚴苛新墮胎禁令 德桑提斯悄悄簽署

編譯徐薏茹／綜合14日電

共和黨控制的佛州州議會13日通過懷孕六周禁止墮胎的禁令，當日晚間佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)就低調簽署法案。

佛州現行的15周墮胎禁令正在該州的高等法院面臨法律挑戰，該禁令須在高等法院獲得支持，六周墮胎禁令才會生效；佛州的高等法院由保守派控制。

德桑提斯這次閉門簽署法案一反他向來張揚的風格，凸顯出墮胎議題的複雜程度，墮胎禁令在一些保守派共和黨初選選民中受到歡迎，但在更廣大的選民中可能更具破壞性，近幾個月已經導致共和黨在選舉中失利。

德桑提斯在聲明中表示：「我們很驕傲能支持佛州的生命與家庭。我要為議會通過心跳保護法鼓掌，該法擴大反墮胎保護，為年輕的母親與家人提供額外的資源。」

南方多州已實行嚴苛的墮胎禁令，阿拉巴馬、路易斯安納、密西西比州禁止所有孕期的墮胎，喬治亞州禁止在胎兒可偵測到心跳後墮胎(約懷孕六周)，佛州新的墮胎禁令將限縮該區域婦女的墮胎選擇。

佛州的法案包含一些例外情況，如為挽救孕婦生命而實施的墮胎；若懷孕婦女有保護令或警方報告等文件記錄，則允許因強暴或亂倫而懷孕的婦女在孕期滿15周前墮胎。

德桑提斯因關注分歧的文化議題迅速成為共和黨之星，但在六周墮胎禁令上卻未表現出熱切支持，被問到相關問題時，他通常僅回答「我們歡迎反墮胎立法」；去年德桑提斯在大型的公開典禮簽署15周墮胎禁令，與今年形成對比。預計他將於5月底宣布參與總統競選。

佛州眾議會少數黨領袖芬崔斯·德里斯克爾(Fentrice Driskell)在推特發文批評：「德桑提斯在凌晨12點不久前簽署極端的六周墮胎禁令，希望佛州人不會注意到他剝奪了大部分人同意的權利。如果我們不希望佛州的現狀變成美國的未來，就必須在2024年大選阻止他。」

墮胎 佛州 德桑提斯

上一則

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲 警方壓制1男

下一則

墮胎藥美服培酮法律爭議 紅州藍州分裂縮影

延伸閱讀

世界晚報／佛州暴雨數小時 汽車司機遇洪水險些喪命

世界晚報／佛州暴雨數小時 汽車司機遇洪水險些喪命
佛州立法通過「懷孕6周」禁墮胎 護墮胎團體批：提案極端

佛州立法通過「懷孕6周」禁墮胎 護墮胎團體批：提案極端
德桑提斯簽法 允佛州人無證隱蔽持槍

德桑提斯簽法 允佛州人無證隱蔽持槍
德桑提斯簽署法案 允佛州人無證隱蔽持槍

德桑提斯簽署法案 允佛州人無證隱蔽持槍

熱門新聞

德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
拜登政府大力推動綠能產業，加上對供應鏈穩定的憂慮，美國製造業大舉回春。圖為在傳統工業州明尼蘇達州羅斯奧市工人在滑雪車工廠生產線工作。(路透)

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

2023-04-10 09:28
特薛拉在空軍國民兵官網上的照片，現年21歲。(取自空軍國民兵官網)

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

2023-04-13 23:35
解放軍太原艦8日出現在屏東枋寮外海，越過台灣海峽中線，逼近台灣沿海24浬水域。(圖：海洋委員會提供)

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

2023-04-08 22:05
圖為中國解放軍東部戰區船艦。(路透)

中國環台軍演第2天 路透：台灣不是他們的唯一目標

2023-04-09 12:38

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救