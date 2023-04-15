墮胎藥美服培酮法律爭議 紅州藍州分裂縮影
全國反對墮胎的十個州，近來針對口服墮胎藥「美服培酮」(Mifepristone)陸續下達禁令，相對之下，支持墮胎的加州、紐約州等繼續核准「美服培酮」販售，以維護婦女生育選擇權。聯邦最高法院14日下令聯邦對該藥物所設法規依然適用，最高法院19日將針對美服培酮合不合法，做出裁決。
第五巡迴法院5日於紐奧良(New Orleans)發布裁決，推翻德州聯邦法院對美服培酮的禁令，但使用限制範圍從懷孕10周縮短至7周，同時要求必須有醫生在場，並禁止郵寄給病患，該裁決原定15日生效，但在聯邦最高法院裁決前，暫停執行。
根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)調查，國內至少有10州已對墮胎藥下達限制令，例如喬治亞州規定懷孕前六周服用墮胎藥才屬合法；德州規定取得墮胎藥前，必須在醫療院所看診；北卡羅來納州禁止以遠端醫療服務取得墮胎處方藥。
長期關心「美服培酮」法律爭議、杜克大學法學院(Duke Law School)資深講師德林格(Jolynn Dellinger)憂心表示，「對於所有試圖協助他人的州來說，都相當不利」。
民主黨居多數的17個州堅持捍衛婦女墮胎權，仍維持「美服培酮」合法販賣，其中加州、麻薩諸塞州和紐約州為了協助外州有意墮胎的婦女，儲備大量口服墮胎藥，以備不時之需，另外支持墮胎的新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)也表示該州考慮跟進。
美服培酮是聯邦食品暨藥物管理局(FDA)於2000年核准上市的口服避孕藥，也是國內最普遍的墮胎藥，但反墮胎藥裁決並不影響另一種墮胎藥「米索前列醇」(misoprostol)的銷售，該藥可單獨用於終止妊娠，但與「美服培酮」同時服用時，藥效更佳。
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