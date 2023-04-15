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德州法官墮胎藥禁令 大法官下令「暫緩執行」擋下

編譯潘勛／綜合14日電
大法官艾里托暫時解除墮胎藥禁令，在最高法院審理期間，有需要者仍可以合法取得墮胎藥美服培酮。(路透)
大法官艾里托暫時解除墮胎藥禁令，在最高法院審理期間，有需要者仍可以合法取得墮胎藥美服培酮。(路透)

最高法院14日由大法官艾里托(Samuel Alito)下令，暫停執行德州聯邦地區法院、巡迴上訴法院對墮胎藥物美服培酮(mifepristone)的判決達五天，聯邦對該藥物所設法規依然適用；拜登政府要求最高法院恢復美服培酮完全使用，最高法院勢必面臨考驗。

大法官艾里托暫時撤銷德州聯邦法官的禁令，在最高法院審理期間，有需要的民眾仍然可以...
大法官艾里托暫時撤銷德州聯邦法官的禁令，在最高法院審理期間，有需要的民眾仍然可以合法取得墮胎藥美服培酮。(美聯社)

美聯社報導，目前最高法院要回答的，只是德州聯邦地區法院法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)7日的裁決，哪些部分生效；全案仍在進行。艾里托的命令到19日晚失效，意味最高法院屆時就得裁決美服培酮合不合法問題。

保守派占絕大多數的最高法院不到一年前推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)先例，容許十多個州得以完全禁止墮胎，但最高法院發現，自己現又陷身與墮胎有關的訴訟。

除拜登政府，美服培酮的製藥廠Danco Laboratories也要求最高法院介入本案。

卡奇馬力克的判決12日曾遭位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院修正。代表反墮胎醫師及醫療組織的律師形容，最高法院14日的判決是「標準作業流程」，另敦促最高法院維持第五巡迴上訴法院的判決，在下周三、四生效。

最高法院14日頒布的命令只是「暫緩執行」(administrative stay)，一般不代表大法官接下來會怎麼判決。

司法部及Danco藥廠都警告，最高法院若不擋下下級法院事實上箝禁食品藥物管理局(FDA)法規的判決，美服培酮的處方及拿藥會陷入「法規紊亂」。

最高法院14日若無行動，對美服培酮新設的限制本該在15日生效。

拜登政府及Danco藥廠都要求最高法院頒布效力更長的命令，讓美服培酮在訴訟期間，依當前法規開立販售；雙方目前的應變之道，在要求最高法院受理本案，聽取控辯陳詞，在初夏對美服培酮去年遭反墮胎醫生、醫療組織控告一案，進行判決。

至少要有一處上訴法院對案件的法律問題做過通盤考量，不然最高法院很少快速決定，全面承審案件。

第五巡迴上訴法院12日深夜判決，用在大多數藥物墮胎案例的美服培酮，擬使用者若無親自去看醫師，不得開立處方或郵寄，FDA批准懷孕逾七周仍可使用美服培酮的規定，也遭上訴法院撤消；FDA表示，妊娠到10周，使用美服培酮都還安全。

墮胎 拜登 FDA

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