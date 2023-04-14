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引領60年代潮流 「迷你裙之母」瑪莉官93歲辭世

編譯陳韻涵／綜合13日電
英國時尚大師瑪莉官2009年在倫敦街頭留影。(美聯社)
英國時尚大師瑪莉官2009年在倫敦街頭留影。(美聯社)

被譽為「迷你裙之母」的20世紀英國時尚大師瑪莉官(Mary Quant)13日在家中與世長辭，享耆壽93歲；她不僅引領1960年代「搖擺倫敦」(Swinging Sixties)的潮流趨勢，更以迷你裙掀起時尚革命；瑪莉官的設計深獲名人喜愛，超模崔姬(Twiggy)、影星奧黛麗赫本(Audrey Hepburn)、樂手喬治哈里森(George Harrison)與歌手約翰藍儂(John Lennon)都曾穿戴瑪莉官設計的服飾配件。

瑪莉官是否為迷你裙的原創設計者爭議多年，但凸顯女性長腿的迷你裙無庸置疑在她手上發揚光大；此外，她擅長混搭各種時尚元素，並設計熱褲、緊身羅紋毛衣，跨界研發美妝產品與居家紡織品。

瑪莉官1930年生於倫敦，她的童年在二戰中度過，動盪局勢形塑她前衛的思維。1960年代，英國從戰亂中復甦，壓抑風氣讓年輕世代追求自由與突破，女權意識浮現，女性捨棄馬甲等過緊裝束，改穿輕鬆的服飾。

1955年，剛從倫敦大學金匠學院畢業的瑪莉官與男友格林(Alexander Plunket Greene)在國王路開了Bazaar精品店，販售各式選物衣著與首飾，包括迷你裙和無袖連身裙、及膝襪、緊身褲、時尚珠寶和各色貝雷帽；當瑪莉官找不到她想要的單品時，她便會購買材料親自動手做。

瑪莉官把Bazaar櫥窗當作舞台，利用朋友設計的人型模特展現潮流趨勢；十年後，瑪莉官的時尚帝國拓展為全球品牌，銷售額上看2000萬美元，並於1966年獲頒大英帝國勳章。

1968年，英國時尚大師瑪莉官(右)在阿肯色州與穿她設計的服裝的模特兒合影。瑪莉...
1968年，英國時尚大師瑪莉官(右)在阿肯色州與穿她設計的服裝的模特兒合影。瑪莉官13日在英格蘭去世。（美聯社）

傑西潘尼(J.C. Penney)百貨與紐約百貨精品櫃設有瑪莉官的品牌設計服飾，她還推出彩妝產品，1970年代進軍居家紡織並推出瑪莉官的洋娃娃。她曾說，「我隨著時間成長，但我不想長大；長大看似可怕，對我而言是很糟，小孩自在穩健，成人令人厭惡。」

瑪莉官當年與英國首位超級名模崔姬合作，展現她設計的前衛服飾，擄獲更多名人青睞，包括披頭四(The Beatles)、奧黛麗赫本、喬治哈里森與約翰藍儂都穿過她設計的服飾與配件；例如喬治哈里森與妻子貝蒂·伯伊德(Pattie Boyd)結婚時穿的絨毛外套、崔姬穿的A字裙、奧黛麗赫本穿的黑色PVC褲裝，以及約翰藍儂與妻子代的貝雷帽都出自瑪莉官之手。

維多利亞與亞伯特博物館(Victoria & Albert Museum)時裝策展人珍妮‧李斯特(Jenny Lister)曾表示，瑪莉官的個性和風格使她成為「可能是英國最著名的時裝設計師」，「對的年代出現在正確的地方，造就了她的成功」。

李斯特2019年共同策畫瑪莉官作品展，形容「這位名人設計師是當代時尚圈公認的代表，但在60年代，瑪麗擔任自己服裝與品牌的品牌大使很少見；她不只是賣古怪的英國酷(quirky British cool)，她本身就是這種文化的體現。」

英國時尚大師瑪莉官13日在英格蘭去世。（美聯社）
英國時尚大師瑪莉官13日在英格蘭去世。（美聯社）

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