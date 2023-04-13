衣服、餐盒…使用80年來 「永久化學物」無所不在

CDC指出，幾乎所有美國人的血液中，都有一定程度的永久性化學物，導致高膽固醇、成人和兒童對疫苗的免疫反應下降以及腎癌風險的增加等。圖為俄亥俄州研究人員正在檢查飲用水。(Getty Images)

華爾街 日報報導，80年前開我們開始使用永久性化學物質(PFAS)，成功讓人類生活變得更加便利；80年後，這種物質幾乎無所不在，不管是北極熊還是人類，體內都可以偵測到這種化學物質，且會對人體造成傷害；但我們對這物質又有多瞭解呢？

●什麼是PFAS

永久性化學物質又稱全氟/多氟烷基物質( per- and polyfluoroalkyl substances)，因為可以存在多年且不會分解而得其名。

人類從1940年代開始，大量於消費品和工業製造中使用永久性化學物質來防水或防污漬。根據聯邦環保署(the Environmental Protection Agency)，含有這種化學物品的產品從食品包裝、化妝品到家具，從服飾、生理用品到滅火器和電子產品中都可見。

●如何進入人體

PFAS可透過食物或飲水或接觸而進入人體，由腸道吸收後來到肝臟，進入膽汁並儲存在膽囊中，然後再隨著膽汁進入小腸，被血液吸收後再度進入人體循環。此外，PFAS並不會透過尿液排出，而是會從腎臟重新回到血液中。

PFAS會從包裝轉移到食品中，或從含有PFAS的肥料中汙染農產品和乳製品；不少海鮮也因為水源污染而含有PFAS；消防與裝璜業甚至是愛滑雪的人暴露於 PFAS的風險也更高。

根據美國環境工作組織(Environmental Working Group)，全美有2800多個地點的飲用水中含有PFAS。

●對人體有害嗎

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)，幾乎所有美國人的血液中，都有一定程度的永久性化學物。科學家也發現，PFAS與些許健康問題之間的確是有關係的，包括高膽固醇、成人和兒童對疫苗的免疫反應下降以及腎癌風險的增加等。

根據國家學院報告，接觸PFAS會增加妊娠期間高血壓 風險，母體PFAS水平也會影響新生兒體重，並且可將PFAS透過胎盤或母乳傳給寶寶。

●有相關法規嗎

聯邦環保署在3月提出首項針對公共飲用中PFAS量的限制，將公共飲用水系統中將PFOA和PFOS這兩種永久性化學物質的含量，設定為萬億分之四，並表示若綜合水平濃度過高，將會著手限制另外四種PFAS化學物質。