新冠變種「大角星」 散布美國半數州 印度病例暴增

新的新冠變種病毒在印度爆發後，傳播迅速，病例暴增。圖為印度清奈市民眾戴著口罩騎摩托車在街上穿行。(歐新社)

美國半數州出現新型新冠變種病毒，加州、新澤西州 和維吉尼亞州 成為確診熱點；印度 的病例更在一個月內暴增13倍。

英國每日郵報報導，目前這波新冠變異株為編號「XBB.1.16」Omicron變異株，又稱作「大角星」(Arcturus)，今年1月底開始在紐約傳播，隨後又擴散到了26個州，累積確診235例，熱點在加州、新澤西和維州。

「大角星」是目前已知傳染力最強的Omicron變異株，但無證據顯示「大角星」的致命率更高。

印度的病例在一個月內激增13倍，醫院進入紅色警戒，部分省已恢復口罩令。

美國的數據可在全球病毒基因資料庫GISAID查到，但因篩檢數量少而無法反映現實，加州目前是新變異株的熱點，接獲通報54例，接著是新澤西州(38例)、維吉尼亞州(25例)、德州(23例)，以及紐約州(21例)。

其他也發現病例的州包括華盛頓州、伊利諾州、佛羅里達州、賓州、喬治亞州、猶他州、俄亥俄州、明尼蘇達州、馬里蘭州、北卡羅來納州、內華達州、愛阿華州、印第安納州、夏威夷州、德拉瓦州、康乃狄克州、威斯康辛州、俄勒岡州、密西根州、麻州、路易斯安納州和科羅拉多州。

英格蘭東安格里亞大學(University of East Anglia)傳染病學專家杭特(Paul Hunter)並不擔心大角星變異珠，他表示：「這個變異株確實迅速傳播得比既有的其他變異株還快，但也已經存在一陣子了，英國2月初就出現病例。」

杭特說，「雖然印度最近幾周才出現大量病例，但全球範圍尚未迅速增加，就我能取得的印度報告，沒有證據顯示這會造成更嚴重的疾病。我們會看到這個變異株帶起的新的感染，但影響程度不會比先前的(變異株)更廣泛」。

大角星變異珠目前出現在全球28個國家，包括美國、英國、印度、澳洲、加拿大與荷屬阿魯巴。