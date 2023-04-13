上任首赴愛爾蘭尋根訪問 拜登受巨星級歡迎

拜登總在上任後首度赴愛爾蘭作尋根訪問，受到巨星級的歡迎。圖為拜登的車隊經過時，鄧多克民眾舉著美國國旗夾道歡迎。(歐新社)

拜登 總統12日結束在北愛爾蘭不到24小時的旋風式訪問，搭機抵達祖先的家鄉愛爾蘭，進行為期三天的訪問；愛爾蘭的父老們給予這位號稱「最愛爾蘭」的美國總統巨星級的歡迎。

這是拜登總統任內首度訪問北愛爾蘭和愛爾蘭，他在北愛首府貝爾法斯特參與「耶穌受難日協議」(Good Friday Agreement)簽署25周年紀念活動時，談到自從協議結束長達30年的宗教流血衝突以來，北愛爾蘭經濟倍增，也談到了更多美國投資 的前景。他表示：「我們有責任讓這一切繼續下去。」25年前，美國是促成該協議簽署的關鍵角色。

拜登並在阿爾斯特大學貝爾法斯特新校區發表演講。針對2月一場反對和平進程的不同政見者抗議活動導致一名高級警官遭槍擊事件，拜登說：「和平的敵人不會占上風。北愛爾蘭不會走回頭路。」

儘管和平得以延續，但北愛政府一直沒有正常運轉，因為民主統一黨(Democratic Unionist Party)是權力共享政府的其中一半，一年前該黨因英國 脫歐後的貿易爭端退出。拜登在演講前與民主統一黨和北愛其他四個主要政黨領袖進行短暫會面，他敦促所有政黨恢復工作，稱「民主需要擁護者」，北愛爾蘭的未來掌握在他們手中。

拜登並在貝爾法斯特與英國首相蘇納克(Rishi Suna)茶敘，然後前往愛爾蘭共和國開始為期三天的訪問。

拜登抵達愛爾蘭都柏林國際機場時，都柏林正在下雨，愛爾蘭總理瓦拉德卡(Taoiseach Leo Varadkar)在停機坪迎接他的到訪。美國大使館雇員的孩子們在附近一座消防站舉著美國和愛爾蘭國旗，手持寫有「歡迎回家」的標語。

當天稍早，拜登先在愛爾蘭副總理馬丁(Micheal Martin)陪同下，前往愛爾蘭勞斯郡海濱村莊卡林福德城堡(Carlingford Castle)參觀；那裡可能是拜登的曾曾祖父歐文·芬尼根 (Owen Finnegan) 在1849年乘船前往紐約之前，看到的最後一個愛爾蘭地標。在風笛與鼓聲合奏聲迎接的熱切歡迎氣氛中，拜登說：「我覺得好像回家了。」

緊接者，拜登在他母親家人居住的勞斯郡鄧多克(Dundalk)小鎮，受到巨星般的歡迎。數以百計的人群沿著一個又一個街區排成長排、伸長了手希望能與拜登接觸。拜登在商店和餐館林立的街道上，與地方人士握手合影、寒喧。拜登的兒子杭特(Hunter)和妹妹瓦萊麗(Valerie)也與他同行。