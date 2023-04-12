生活更重要 疫後勞工每周工時減少 「工作狂」也少做3小時

研究發現，美國人現在每周的工作時數比新冠疫情前少了一小時。圖為華府一女子上班路上還帶著愛犬。(Getty Images)

新的研究結果表明，美國人每周的工作時數比新冠疫情 前少了一小時；這項數據來自勞工部 (Labor Department) 2022年11月的調查，該調查發現目前國人一周的平均工作時數為36.9小時；2020年1月一周的平均工作時數是37.5小時。

該研究以「勞工去哪了」(Where Are the Missing Workers)為題，審視疫情前的工作習慣，並探討導致全國勞動力短缺的原因。

雖然對新冠及長新冠的擔憂大概是導致勞動力短缺的起因，但工作時數為何縮水卻難以解釋。

研究作者、前勞工統計局專員凱瑟琳·亞伯拉罕(Katharine G. Abraham)說：「工作時間減少不能用對新冠的恐懼解釋，如果是擔憂新冠肺炎，根本不會去工作。」

研究指出，國人「改變優先事項」可能是每周工作量變化的最佳解釋。

亞伯拉罕與研究共同作者莉亞·蘭德爾(Lea Rendell)在研究中寫到：「重新評估工作與其他活動的平衡可能也是解釋的一部分。」然而，勞工對生活與工作平衡重新評估卻也導致勞動力持續短缺。

研究還指出，目前勞動市場仍需要約240萬名員工，這一問題也影響通膨。

聯準會研究與統計高級副主任史蒂芬妮·艾倫森(Stephanie Aaronson)上周表示，她認為工作時數改變直接影響到勞動力供應。

聖路易華盛頓大學(Washington University)教授申永碩(Yongseok Shin，音譯)指出，工作時數改變主要體現在知識水準高的年輕人、男性、高收入者和「工作狂」。

2019年至2022年，高收入者的周平均工作時數減少了1.5小時，「工作狂」的周平均工作時數從55小時減為52小時。除此之外，居家工作者也可能減少工作時數。

另一種解釋是，美國人的平均工作時數向來高於其他國家，而工作時數減少是保持平穩狀態的部分過程。

史丹福大學 (Stanford University)教授卡羅琳·霍克斯比(Caroline Hoxby)認為，原因可能是美國勞工採取更歐洲式的做法，亞伯拉罕同意這一觀點，並預想這一趨勢可能持續下去。