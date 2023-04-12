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年薪破10萬 日子也難過… 調查：7成美國人財務壓力大

編譯俞仲慈／綜合11日電
多達七成民眾坦承面臨財務壓力。圖為華府一些年輕人示威要求取消他們的學貸，減輕他們的財務負擔。(歐新社)
多達七成民眾坦承面臨財務壓力。圖為華府一些年輕人示威要求取消他們的學貸，減輕他們的財務負擔。(歐新社)

根據CNBC和Momentive合作的調查，多達58%國人只能靠薪水度日，而且受到通膨居高不下的衝擊，有近七成國人坦承面臨財務壓力，就連年收入10萬元以上的高收入族群也有57%表示感受經濟壓力；顯示在通膨、經濟不穩定且存款不足的情況下，美國民眾的日子越來越難過。

CNBC和Momentive在3月底前，針對4336名成年人進行的調查顯示，逾一半(52%)受訪者坦承早在2020年3月新冠疫情爆發前，即面臨財務壓力。由於家庭基本開銷包括房租、日常所需以及水電費都比一年前增加，導致消費者購買力下滑，近六成受訪者認為通膨是造成財務壓力的最大原因，其次是經濟不穩定(43%)、升息(36%)以及存款不足(35%)。

該調查發現，58%國人僅靠薪水生活，而且為了維持基本開銷，許多人得靠信用卡借貸來彌補支出；近四分之一受訪者表示，信用卡債導致財務壓力增加。國內信用卡債持續增加、拖欠率也在上升。根據聯準會公布的資料，美國國內2月家庭債務總額較前一年飆升380億元。

國家信用諮詢基金會(National Foundation for Credit Counseling)資深副總裁麥克雷瑞(Bruce McClary)表示：「大家擔心存款不夠用、擔心未來得被迫靠信用卡或舉債度日。」 

這波財務危機連年收入超過10萬元的高收入者也無可倖免，約三分之一表示只靠薪水過活，而且逾四分之一沒有應急存款，麥克雷表示：「幾乎所有人都受到當前財務壓力的波及。」

因此只有45%受訪者表示有應急存款，不過手上握有應急存款的受訪者約26%表示存款金額不到5000元，而且在矽谷銀行(Silicon Valley)和紐約Signature Bank接連倒閉後，約三分之一受訪者表示更擔心自己的存款安全，只有13%受訪者表示非常有信心。

這份研究調查也顯示女性承受的財務壓力大於男性，72%女性表示有財務壓力，男性則達67%，而且和男性相比，有更多女性是靠薪水度日並且沒有應急存款。

多達七成民眾坦承面臨財務壓力。圖為佛州邁阿密一位媽媽在商店為孩子購買派對禮物。(...
多達七成民眾坦承面臨財務壓力。圖為佛州邁阿密一位媽媽在商店為孩子購買派對禮物。(Getty Image)

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