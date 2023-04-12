沒付加班費 麻州C-Mart挨告 80萬和解

在波士頓 南區、華埠 社區和昆西(Quincy)都設有分店的C-Mart中國食品連鎖超市，因為未支付員工加班費和周末工資，被控違反州勞動法；麻州 總檢察長辦公室11日表示，該連鎖超市須支付80萬元和解費。

麻州總檢察長公平勞動司(Fair Labor Division)啟動調查，並在2021年先後向C-Mart連鎖超市負責人發出15張傳票，C-Mart提出上訴，最後達成和解。

當局得出結論認為，這幾家超市除了沒有適當支付員工加班費或周日工資外，也未能提供準確的工資紀錄、沒有張貼必備的工作場所通知。

總檢察長坎貝爾(Andrea Joy Campbell)聲明表示，她很自豪總檢察長辦公室「努力確保受到C-Mart傷害的員工，拿回應得的工資」。總檢察長將透過賠償程序，將這筆錢分配給受影響的C-Mart員工。從即日起到今年7月6日止，凡在於2016年11月至2019年11月間在C-Mart波士頓分店和昆西分店工作過的員工，都可填表申請，州檢察長辦公室提供中、英文申請表格。

代表C-Mart的律師莫里斯(Matthew Morris)以電郵表示，該公司配合調查，雖然不同意總檢察長計算應付金額的方法，但很高興在不必興訟的情況下達成和解方案。

「此事是因記帳系統出問題和出勤卡無效所引起，並不是C-Mart公司有任何的惡意，」莫里斯表示，公司已更改政策以符合州法。

大多數麻州工人每周工作若超過40小時都有權獲得0.5倍加班費；在該調查期間，大多數工人還有權獲得周日額外津貼。