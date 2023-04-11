印度生育率高 中國難逃人口老化

美聯社報導，根據一系列調查的數學計算以及出生死亡紀錄，預計印度 將於4月中超越中國成為人口最多的國家，但人口統計學家提醒，對於這一推測不應該全然相信，因為數據雜亂且可能被修正。

以下是計算人口的方式。

●如何計算？

聯合國 人口司的人口統計學家根據廣泛的數據來源預測來估算，以此獲得他們認為最新的人口數據。聯合國人口事務官員莎拉•赫托格(Sara Hertog)指出，用於印度、中國人口計算的最新更新數據來自2022年7月。

人口統計學家接著使用一種統計學技術推斷印度的人口何時會超越中國。

●數據從哪來？

中國與印度的數據基礎來自每十年實施的人口普查 。

中國最近一次人口普查在2020年，人口統計學家使用出生死亡數據，以及其他行政數據計算自那之後的人口增長情況。

印度最近一次的人口普查於2011年進行，原定2021實施的人口普查因遇到新冠疫情被推遲。

新德里非政府組織「印度人口基金會」的專家瓦杰佩伊(Alok Vajpeyi)指出，十多年沒有進行挨家挨戶調查的人口普查，人口統計學家以「樣本調查」來估算人口。

聯合國人口基金印度代表沃納爾(Andrea Wojnar)表示，他們對於調查數據有信心，因為調查採用非常穩固的方法論。

●印度為何超越中國？

儘管中國政府七年前已取消極端的一胎化政策，兩年前准許生育三個小孩，仍難逃人口老化、成長停滯的命運。

印度的人口較年輕，生育率更高，而且過去30年新生兒的死亡率下降。

德州農工大學(Texas A&M University)社會學榮譽退休教授波斯頓(Dudley Poston)表示，印度每年出生的新生兒人數都比所有國家多，中國則與許多歐洲國家一樣，每年的死亡人數超過出生人數