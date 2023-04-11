我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

全世界人口最多國家 印度本月將超過中國

編譯俞仲慈／綜合10日電
印度北部一年一度的節慶，現場擠滿信徒；印度人口快速增長，預估最快本月總人口就會超過中國。（美聯社）
印度北部一年一度的節慶，現場擠滿信徒；印度人口快速增長，預估最快本月總人口就會超過中國。（美聯社）

印度人口快速增長，何時會超過中國成為全球人口最多的國家？這個問題似乎有了答案，根據人口學者預估最快本月、最遲7月，印度總人口就會超過中國，而且專家也不排除印度總人口可能其實早就超過中國。

美聯社報導，自1950年以來，也就是聯合國開始統計各國人口總數以來，中國始終是全球人口最多的國家，原本預估總人口數緊追在後的印度要延至本世紀後期才可能追上中國，但如今中國和印度雙雙超過14億人口，占世界80億人口三分之一以上。

中國因為實施40多年的一胎化政策，如今面臨人口老化危機，總人口減少85萬，是61年來首次人口負成長；相較之下，印度2019至2021年全國生育率仍維持在2.0%，去年聯合國即預估2023年印度總人口數可望達到14億2577萬5850人，等同增加一個巴西的人口，超過中國指日可待。

不過印度已長達12年未進行人口普查，全國生育率的真實性無法確認，「不僅印度人口、還有中國人口都存有部分的不確定性。」比利時魯汶天主教大學(Université catholique de Louvain)人口學者舒梅克(Bruno Schoumaker)表示。

印度自2011年進行最後一次普查，當時總人口已達12億1000萬人，但十年一次的人口普查大工程，因為受新冠疫情影響、人力資源尚未齊備，延宕至今仍未進行。

聯合國早在去年即預估2023年4月14日，印度總人口數會超越中國，成為世界第一大國；位於紐約的聯合國人口估計暨預測部門(population estimates and projections section)負責人嘉蘭德(Patrick Gerland)表示：「這是一個大概的近似值，也是最佳預測。」

印度 聯合國 人口普查

上一則

印度生育率高 中國難逃人口老化

下一則

1月網上首見外洩密件 3月才被流傳到一般群組

延伸閱讀

生活成本低 加州內陸19縣人口不減反增

生活成本低 加州內陸19縣人口不減反增
印度「賤民」擺脫歧視宿命 準備集體改信佛教

印度「賤民」擺脫歧視宿命 準備集體改信佛教
彰顯主權 印度將在印巴爭議地辦G20 巴基斯坦遊說中國杯葛

彰顯主權 印度將在印巴爭議地辦G20 巴基斯坦遊說中國杯葛
烏克蘭副外長訪問印度 預料爭取戰事支持

烏克蘭副外長訪問印度 預料爭取戰事支持

熱門新聞

德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15
已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
中國外交部再宣布制裁美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人。(路透)

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

2023-04-07 06:00

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象