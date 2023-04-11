全世界人口最多國家 印度本月將超過中國

印度北部一年一度的節慶，現場擠滿信徒；印度人口快速增長，預估最快本月總人口就會超過中國。（美聯社）

印度 人口快速增長，何時會超過中國成為全球人口最多的國家？這個問題似乎有了答案，根據人口學者預估最快本月、最遲7月，印度總人口就會超過中國，而且專家也不排除印度總人口可能其實早就超過中國。

美聯社報導，自1950年以來，也就是聯合國 開始統計各國人口總數以來，中國始終是全球人口最多的國家，原本預估總人口數緊追在後的印度要延至本世紀後期才可能追上中國，但如今中國和印度雙雙超過14億人口，占世界80億人口三分之一以上。

中國因為實施40多年的一胎化政策，如今面臨人口老化危機，總人口減少85萬，是61年來首次人口負成長；相較之下，印度2019至2021年全國生育率仍維持在2.0%，去年聯合國即預估2023年印度總人口數可望達到14億2577萬5850人，等同增加一個巴西的人口，超過中國指日可待。

不過印度已長達12年未進行人口普查 ，全國生育率的真實性無法確認，「不僅印度人口、還有中國人口都存有部分的不確定性。」比利時魯汶天主教大學(Université catholique de Louvain)人口學者舒梅克(Bruno Schoumaker)表示。

印度自2011年進行最後一次普查，當時總人口已達12億1000萬人，但十年一次的人口普查大工程，因為受新冠疫情影響、人力資源尚未齊備，延宕至今仍未進行。

聯合國早在去年即預估2023年4月14日，印度總人口數會超越中國，成為世界第一大國；位於紐約的聯合國人口估計暨預測部門(population estimates and projections section)負責人嘉蘭德(Patrick Gerland)表示：「這是一個大概的近似值，也是最佳預測。」