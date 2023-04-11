我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

要男童「吸舌頭」 達賴喇嘛道歉解釋：逗弄開玩笑

編譯俞仲慈／綜合10日電
達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸吮我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)
達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸吮我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

西藏精神領袖達賴喇嘛(Dalai Lama)今年2月在印度達蘭薩拉(Dharamshala)寺廟接見信眾時，親吻一名男童嘴唇並要求男童吸吮他的舌頭，引起軒然大波，達賴辦公室10日發表聲明公開向男童與家長道歉，並澄清只是和男童開玩笑並無其他意圖。

今年2月間，位於印度達蘭薩拉、也就是西藏精神領袖達賴駐錫的道場，由印度M3M基金會(M3M Foundation)舉辦的慈善活動，達賴在接見來訪信眾時，發生一段令人不安的插曲。

從影片可以清楚看到，一位男童在台下詢問可否和達賴擁抱，他獲准上台後，達賴指着自己面頰表示：「首先這裏」，於是男童擁抱達賴並親吻他臉頰，接著達賴又指著自己嘴唇說：「然後我覺得這裡也可以」，並托著男童下巴跟他嘴貼嘴。

兩人額頭相碰後，達賴突然說：「再吸吮我的舌頭」(And suck my tongue)並伸出舌頭，但男童沒有照做，只伸出自己舌頭靠近，在場人士一片笑聲；隨後達賴和男童再度擁抱。

不過隨著影片在網路上流傳，招來許多網友不滿，指控達賴行為「可恥」、「令人作嘔」和「噁心至極」，甚至有人將這位藏傳佛教領袖描述為「陰險假先知」；網友Sangita發文表示對一個男童說：「吸吮我的舌頭」實在令人作嘔，另一位網友Rakhi Tripathi不敢置信表示：「我剛剛看到什麼？那個孩子肯定有什麼感覺？噁心。」

面對外界排山倒海的指責，達賴辦公室10日透過社交媒體發布聲明公開道歉：「對於可能造成的傷害，尊者希望向男童及其家人以及世界各地許多朋友道歉。」同時補充：「尊者經常以一種天真而有趣的方式逗弄他遇到的人，即使在公共場合和鏡頭前面，並對此次事件深感後悔。」

達賴喇嘛1989年獲得諾貝爾和平獎，備受世人推崇，不過2019年達賴公開表示，若繼任者是一名女性必須要「更有魅力」，此言一出，外界紛紛指責他歧視女性，迫使他出面道歉並澄清自己「真的沒有冒犯之意」。

傳統西藏文化中「吐舌禮」是表達友好和尊重的行為，但總部位於德里的「HAQ兒童權利組織」譴責所有侵犯兒童權利的行為。

印度 達賴喇嘛 諾貝爾

上一則

肯州銀行槍案5死8傷 兇手用IG全程直播

下一則

誰是主使？官員證實密件「外洩」非被駭 大多還是真本

延伸閱讀

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
印度「賤民」擺脫歧視宿命 準備集體改信佛教

印度「賤民」擺脫歧視宿命 準備集體改信佛教
彰顯主權 印度將在印巴爭議地辦G20 巴基斯坦遊說中國杯葛

彰顯主權 印度將在印巴爭議地辦G20 巴基斯坦遊說中國杯葛
烏克蘭副外長訪問印度 預料爭取戰事支持

烏克蘭副外長訪問印度 預料爭取戰事支持

熱門新聞

德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15
已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
中國外交部再宣布制裁美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人。(路透)

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

2023-04-07 06:00

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象