要男童「吸舌頭」 達賴喇嘛道歉解釋：逗弄開玩笑

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸吮我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

西藏精神領袖達賴喇嘛 (Dalai Lama)今年2月在印度 達蘭薩拉(Dharamshala)寺廟接見信眾時，親吻一名男童嘴唇並要求男童吸吮他的舌頭，引起軒然大波，達賴辦公室10日發表聲明公開向男童與家長道歉，並澄清只是和男童開玩笑並無其他意圖。

今年2月間，位於印度達蘭薩拉、也就是西藏精神領袖達賴駐錫的道場，由印度M3M基金會(M3M Foundation)舉辦的慈善活動，達賴在接見來訪信眾時，發生一段令人不安的插曲。

從影片可以清楚看到，一位男童在台下詢問可否和達賴擁抱，他獲准上台後，達賴指着自己面頰表示：「首先這裏」，於是男童擁抱達賴並親吻他臉頰，接著達賴又指著自己嘴唇說：「然後我覺得這裡也可以」，並托著男童下巴跟他嘴貼嘴。

兩人額頭相碰後，達賴突然說：「再吸吮我的舌頭」(And suck my tongue)並伸出舌頭，但男童沒有照做，只伸出自己舌頭靠近，在場人士一片笑聲；隨後達賴和男童再度擁抱。

不過隨著影片在網路上流傳，招來許多網友不滿，指控達賴行為「可恥」、「令人作嘔」和「噁心至極」，甚至有人將這位藏傳佛教領袖描述為「陰險假先知」；網友Sangita發文表示對一個男童說：「吸吮我的舌頭」實在令人作嘔，另一位網友Rakhi Tripathi不敢置信表示：「我剛剛看到什麼？那個孩子肯定有什麼感覺？噁心。」

面對外界排山倒海的指責，達賴辦公室10日透過社交媒體發布聲明公開道歉：「對於可能造成的傷害，尊者希望向男童及其家人以及世界各地許多朋友道歉。」同時補充：「尊者經常以一種天真而有趣的方式逗弄他遇到的人，即使在公共場合和鏡頭前面，並對此次事件深感後悔。」

達賴喇嘛1989年獲得諾貝爾 和平獎，備受世人推崇，不過2019年達賴公開表示，若繼任者是一名女性必須要「更有魅力」，此言一出，外界紛紛指責他歧視女性，迫使他出面道歉並澄清自己「真的沒有冒犯之意」。

傳統西藏文化中「吐舌禮」是表達友好和尊重的行為，但總部位於德里的「HAQ兒童權利組織」譴責所有侵犯兒童權利的行為。