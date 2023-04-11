肯州銀行槍案 兇手高中是明星運動員 朋友：他人緣好

肯塔基州路易維爾市中心的老國家銀行10日上午發生大規模槍擊事件，25歲的行員開槍造成四死九傷後遭警擊斃。（路透）

肯塔基州路易維爾市「老國家銀行」(Old National Bank)槍擊案兇手施特金(Connor Sturgeon)犯案前曾傳尋短訊息給朋友，並留字條告訴父母他要攻擊銀行；施特金的高中朋友透露他在校為明星運動員 且受歡迎，但多次腦震盪；英國媒體也報導，施特金的大學生活起初並不順利，他自覺社交困難且無法達到自訂的目標。

原任職老國家銀行分析師的施特金10日在銀行尚未對外開放、8時30分開早會時，持攻擊步槍闖入，殺害五名同事；他犯案前留下一張紙條給爸媽，上網張貼發動攻擊的迷因圖，並透過Instagram直播攻擊過程。

警方表示，無前科的施特金犯案前「曾傳自殺訊息給朋友」，說要「射爆銀行」，另留下一張預告攻擊銀行的紙條給父母。

施特金的朋友告訴「每日野獸報」(Daily Beast)，施特金在印第安納州就讀佛洛伊德 中央高中時為明星運動員，擅長跑步、美式足球 與籃球，但經歷多次腦震盪並須配戴頭部護具。

施特金的朋友說，施特金在校期間很受歡迎且頗有成就，綽號「佛洛伊德中央先生」(Mr Floyd Central)。

施特金的父親陶德(Todd Sturgeon)是該校籃球總教練，去年才卸任；陶德之前擔任印第安納波利斯大學籃球隊教練長達十季，2007年轉任佛洛伊德中央高中籃球教練，盼藉此多陪伴兩個兒子，他的小兒子是職業模特。

施特金的朋友表示，「高中我們一起打美式足球，但他在八年級那年多次腦震盪」，「他高中延畢，我並不是指腦震盪讓他延畢，但我記得這件事」。

這名友人說：「我多次試想，腦震盪是否對他造成影響？但從來不是槍擊案這樣的發展，他是我認識的人中，最不可能這麼做的人」。

施特金2016年高中畢業後，就讀阿拉巴馬大學，2020年畢業。

每日野獸報找到施特金2018年在校期間寫的散文，內容攸關他追求「紀律、責任與自尊」，「唯有如此才能變得更好」。

儘管友人說他是人緣好的明星運動員，但施特金自認為難以結交朋友，寫道「自尊長期困擾著我」，「中學較晚開竅，讓我在某種程度上難以適應，我至今仍自覺消極，交朋友從不容易，我大多時間自己行動」。

施特金寫道，「大學是新環境、新挑戰，很容易感覺無法做到我應有的水準，但這學期，我覺得社交方面更成熟，整體變得更好。」