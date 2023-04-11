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肯州銀行槍案5死8傷 兇手用IG全程直播

編譯陳韻涵／綜合10日電
肯塔基州路易維爾市中心的老國家銀行10日上午發生大規模槍擊事件，25歲的行員開槍造成四死九傷後遭警擊斃。（路透）
肯塔基州路易維爾市中心的老國家銀行10日上午發生大規模槍擊事件，25歲的行員開槍造成四死九傷後遭警擊斃。（路透）

肯塔基州路易維爾市中心的老國家銀行(Old National Bank)10日上午發生大規模槍擊事件，25歲的行員施特金(Connor Sturgeon)疑因不滿被解雇，持AR15攻擊步槍闖進會議室行兇，開槍打死五人，並造成八人受傷；在與警方對峙時被擊斃；施特金透過Instagram直播行兇過程，社媒集團迅速撤下影像。

路易維爾都會警察局(LMPD)警長賈桂琳‧格溫-維拉羅爾(Jacquelyn Gwinn-Villaroel)表示，警方上午8時30分左右獲報到場時，仍可聽見槍聲從老國家銀行內傳出，警方與兇手駁火後擊斃兇嫌。

一名逃離槍案現場的男性目擊者表示，兇手持一把長步槍在一樓後方的會議室開槍，「我身邊的人中彈，血濺到我的衣服上」，這名男性躲進休息室並反鎖，躲過一劫。

路易維爾市長葛林柏格(Craig Greenberg)形容這起攻擊是「針對特定對象的暴力惡行」。

這是美國今年第15起大規模死亡(mass killing)案件，以及第146宗大規模槍擊(mass shooting)案件，距離3月27日田納西州納許維爾聖約小學(Covenant School)槍擊案造成六死的悲劇不到兩周。

格溫-維拉羅爾表示，25歲兇手施特金透過Instagram直播行兇過程；臉書(Facebook)與Instagram的母公司Meta發布聲明說，「已迅速移除悲劇直播」。

路易維爾大學醫院發言人稍早表示，收治九名傷者，包括兩名警察，其中一名重傷警員是26歲的威爾特(Nickolas Wilt)，頭部中彈的他3月31日才從警校畢業，另有至少三人已出院。 

肯州州長貝希爾(Andy Beshear)在記者會上情緒激動，哽咽說道密友艾略特(Tommy Elliott)在這場槍擊案中喪命，「艾略特對我的法律與州長生涯中助益良多，他給我建議且是個好爸爸」，「這是無可取代的，許多好人因為恐怖暴力行徑而與我們永別」。

鑑識小組已到案發銀行採證，警方並前往兇嫌位於市中心南方約五哩的住處蒐證；鄰居卡蜜‧庫柏(Kami Cooper)稱不記得見過嫌犯，方才得知與大規模槍擊案兇手住同個社區「令我驚駭無言，難以置信就發生在我住的街上」。

大規模槍擊案接連發生，拜登總統10日再次呼籲共和黨通過嚴格槍管政策。

拜登推文寫道，「國家再次為無情槍枝暴力哀悼，(第一夫人)吉兒與我致上最誠摯的祈禱，太多人為此付出生命代價，眾院共和黨何時才要保護我們？」

槍擊 拜登 警察

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