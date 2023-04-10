影／拜登搶攻年輕票 仰賴網紅大軍 還打造專屬簡報室

拜登政府去年曾在特律汽車展覽接受網紅麥克訪談「你靠什麼維生？」（取自抖音）

拜登 總統將倚靠網紅大軍，來幫助他連任，串聯各地網紅吹捧政績，拉抬拜登在年輕選民心中地位，提前部屬對抗川普在社群媒體 平台上的大量追隨者。

Axios報導，儘管這數位團隊實屬白宮 而非拜登競選團隊，但仍凸顯拜登連任競選對年輕和郊區選民的重視。拜登的數位團隊將瞄準全國知名網紅，尤其是那些在社群媒體上不關注白宮和民主黨，甚至是不關注主流媒體的網紅群體和獨立內容創作者。

年齡位在18歲到29歲之間的年輕選民，在2020年大選中對拜登的支持比川普高出26個百分點，而在2022年期中選舉中，對民主黨的支持也超過共和黨28個百分點，明顯凸顯年輕選民對拜登選戰的重要性。而拜登也很清楚且重視這一點，並任命領軍的白宮數位策略主任弗萊賀提(Rob Flaherty)為總統助理，與白宮通訊和新聞秘書同等級。

白宮副幕僚長狄倫(Jen O'Malley Dillon)表示：「我們在努力接觸年輕人的同時，也瞄準了用不同平台來獲取資訊的媽媽們、氣候環保活動人士以及主要靠數位資訊來取得消息的人。」

白宮串聯各地網紅 密集和總統連線

目前已經有數百名志願和志同道合的內容創作者與白宮聯手，像是在抖音上分析當天新聞的紐約大學生、在Substack和Twitter擁有大量訂閱者和追蹤的波士頓學院教授和在抖音與IG上討論金融財經議題的前交易員等。

為此，白宮還特別打造一個專屬簡報室，提供給這些網紅親自或連線會面，並也能讓一些網紅更頻繁的接觸到總統；這前所未見的舉動也意味著，傳統的新聞簡報室將不再是政府唯一的訊息中心。

網紅麥克去年曾在特律汽車展覽訪問開著豪車的拜登「你靠什麼維生？」（取自臉書）

除了在白宮打造專屬簡報室外，拜登政府還提供不少網紅在拜登出訪時接觸他的機會；像是在2022年底特律汽車展覽，就邀請以專訪豪車車主「靠什麼維生？」而在抖音上吸引1380萬粉絲的網紅麥克(Daniel Mac)來問拜登這個問題。

拜登坐在一輛凱迪拉克Lyriq的駕駛座上回答：「我娶了吉兒‧拜登，並確保美國製造更多電動車。」這至段影片至今已有3800萬人觀看過。