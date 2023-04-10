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後疫情時代 影院復甦慢 財務苦痛加劇

編譯陳苓／綜合外電
德州奧斯汀一家AMC電影院，傳亞馬遜公司有意收購；影迷雖在疫後重返影院，但業者營運困難。（Getty Images）
德州奧斯汀一家AMC電影院，傳亞馬遜公司有意收購；影迷雖在疫後重返影院，但業者營運困難。（Getty Images）

在新冠疫情過後，許多影迷陸續重回電影院，帶動電影票房復甦，但一些大型影院營運商財務苦痛卻加劇。

華爾街日報報導，儘管電影票房銷售回升，但電影製作遭受干擾及串流服務的日益普及，都讓戲院業者遲遲盼不到企求的復甦。Comscore數據顯示，去年美國電影票房為75.4億美元，遠高於2020年疫情低谷的22.8億美元，隨著上檔電影數量回到至疫前水準，今年票房預料會進一步復甦至85億~95億美元，但仍遠低於2019年的114億美元。

Comscore資深分析師卓格瑞比說，疫情期間上檔電影變少，許多影院尚未走出衝擊，「這些效應持續長久，不是按下開關、整個產業就能恢復」。

目前電影拍攝已大致恢復正常，但片廠仍須消化先前累積的工作，致使後製耽擱。華納兄弟的史蒂芬金（Stephen King）電影「撒冷地」（Salem's Lot）原定去年9月上檔，卻因後製問題而延到今年稍晚上映。此外，不少片商在疫情期間直接在串流平台釋出新片，或讓串流與院線同步上映，都帶給影院營運商重大壓力。

威斯康辛州的電影院老闆羅曼說，現在新片雖不會全數直接上串流平台，但也回不去疫前所有電影都先在院線上映三個月的光景。片商如今給戲院最多45天的獨家播映權，少於疫前標準的90天。

電影院 疫情 華爾街

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