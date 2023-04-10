超級瑪利歐電影版 全球首周票房3.7億 雙破紀錄

「超級瑪利歐兄弟電影版」上映五天，已創今年最佳首映票房成績，同時打破電玩改編電影及動畫電影票房紀錄。（美聯社）

任天堂 知名電玩遊戲改編的動畫電影 「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)上映五天北美票房已累積2億460萬元，全球總票房達3億7700萬元，是2023年目前最佳的首映票房成績，同時打破電玩改編電影(魔獸：崛起Warcraft，2.1億元)及動畫電影(冰雪奇緣2 Frozen 2，3.58億元)的票房紀錄。

「超級瑪利歐兄弟電影版」由任天堂、照明娛樂(Illumination)共同出品，環球影業(Universal)發行，這一次的成績也打破照明娛樂自身的紀錄；照明娛樂是人氣動畫電影系列「小小兵」(Minions)的製片公司，該公司製作的13部電影共吸金超過50億元。

環球影業(Universal)國內發行總裁奧爾(Jim Orr)說：「任天堂與照明娛樂的合作非常棒，帶來這一次非凡的表現。」

「超級瑪利歐」講述布魯克林水電工瑪利歐的起源故事，由好萊塢影星克里斯普瑞特(Chris Pratt)為瑪利歐配音；瑪利歐和弟弟路易吉(Luigi，查理戴Charlie Day配音)掉入管線後，來到到處都是任天堂知名角色的異世界，包括大魔王庫巴(Bowser，傑克布萊克Jack Black配音)、碧姬公主(Princess Peach，安雅泰勒喬伊Anya Taylor-Joy配音)，就此展開他們的冒險故事。

至截稿前「超級瑪利歐」在爛番茄(Rotten Tomatoes)網站的新鮮度為56%，觀眾評分96%，另一影評網站獲得A評級。

據奧爾表示，有影院業者看到一些觀眾打扮成瑪利歐角色進場觀影；影院民調 顯示，男性觀眾占59%，18歲至34歲的觀眾占45%。