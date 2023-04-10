我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

超級瑪利歐電影版 全球首周票房3.7億 雙破紀錄

編譯徐薏茹／綜合9日電
「超級瑪利歐兄弟電影版」上映五天，已創今年最佳首映票房成績，同時打破電玩改編電影及動畫電影票房紀錄。（美聯社）
「超級瑪利歐兄弟電影版」上映五天，已創今年最佳首映票房成績，同時打破電玩改編電影及動畫電影票房紀錄。（美聯社）

任天堂知名電玩遊戲改編的動畫電影「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)上映五天北美票房已累積2億460萬元，全球總票房達3億7700萬元，是2023年目前最佳的首映票房成績，同時打破電玩改編電影(魔獸：崛起Warcraft，2.1億元)及動畫電影(冰雪奇緣2 Frozen 2，3.58億元)的票房紀錄。

「超級瑪利歐兄弟電影版」由任天堂、照明娛樂(Illumination)共同出品，環球影業(Universal)發行，這一次的成績也打破照明娛樂自身的紀錄；照明娛樂是人氣動畫電影系列「小小兵」(Minions)的製片公司，該公司製作的13部電影共吸金超過50億元。

環球影業(Universal)國內發行總裁奧爾(Jim Orr)說：「任天堂與照明娛樂的合作非常棒，帶來這一次非凡的表現。」

「超級瑪利歐」講述布魯克林水電工瑪利歐的起源故事，由好萊塢影星克里斯普瑞特(Chris Pratt)為瑪利歐配音；瑪利歐和弟弟路易吉(Luigi，查理戴Charlie Day配音)掉入管線後，來到到處都是任天堂知名角色的異世界，包括大魔王庫巴(Bowser，傑克布萊克Jack Black配音)、碧姬公主(Princess Peach，安雅泰勒喬伊Anya Taylor-Joy配音)，就此展開他們的冒險故事。

至截稿前「超級瑪利歐」在爛番茄(Rotten Tomatoes)網站的新鮮度為56%，觀眾評分96%，另一影評網站獲得A評級。

據奧爾表示，有影院業者看到一些觀眾打扮成瑪利歐角色進場觀影；影院民調顯示，男性觀眾占59%，18歲至34歲的觀眾占45%。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「3.77億元的全球票房非常驚人，也證明了走出家門外的家庭活動有多麼重要。」

「超級瑪利歐兄弟電影版」上映五天，已創今年最佳首映票房成績，同時打破電玩改編電影...
「超級瑪利歐兄弟電影版」上映五天，已創今年最佳首映票房成績，同時打破電玩改編電影及動畫電影票房紀錄。（美聯社）

電影 任天堂 民調

上一則

後疫情時代 影院復甦慢 財務苦痛加劇

下一則

復活節的糖與蛋 受通膨影響仍熱賣 這款美食最歡迎

延伸閱讀

「瑪利歐」差點變黑道大哥？片子狂賣 幕後八卦大公開

「瑪利歐」差點變黑道大哥？片子狂賣 幕後八卦大公開
王童回顧展 陸小芬憶「看海的日子」難產戲險中風

王童回顧展 陸小芬憶「看海的日子」難產戲險中風
瑪利歐打字遊戲

瑪利歐打字遊戲
可愛爆表…瑪利歐皮靴 蘑菇助陣神還原

可愛爆表…瑪利歐皮靴 蘑菇助陣神還原

熱門新聞

已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案