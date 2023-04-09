2州聯邦法官相反裁決 掀起墮胎藥司法戰

德州聯邦地區法官卡奇馬里克裁定，口服墮胎藥「美服培酮」(Mifepristone)須全面下架。(路透)

德州 聯邦法官7日裁定食品藥物管理局(FDA)23年前批准的墮胎 藥「美服培酮」(mifepristone)決定無效；不到一小時後，華盛頓州聯邦法官做出相反裁決，指不應採取任何措施限制供應美服培酮。兩樁裁決相互矛盾，讓美服培酮墮胎藥的合法性陷入不確定狀態，接下來情勢會如何發展？

禁墮胎藥的德州阿馬里洛聯邦地區法官卡奇馬里克。(路透)

德州聯邦法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)裁決，為食藥局 保留轉圜空間，可在七天內訴請上訴法院介入，司法部已提交上訴通知。至少接下來七天內，全國各地墮胎藥提供者仍可供應美服培酮。

已有部分診所負責人誓言，就算德州聯邦法官裁決持續存在，他們也會繼續開立美服培酮，直到食藥局做出明確指示為止。有些診所則表示可能改用不同的藥物流產方案或專注於手術流產。

上訴審理漫長 藥物仍可取得

若德州聯邦法官禁令在上訴法院審理時仍有效，食藥局可能會表示須遵守撤回藥物批准的官方程序。但此過程會很漫長，可能需要數月或數年，期間正在審查的藥物仍可取得。

法律專家指出，若食藥局認為該藥安全有效，也有權決定不強制執行禁令，或爭辯說它沒有資源阻止此藥到達全國患者手中。在美國生產美服培酮的藥廠也可能對食藥局提起訴訟，阻止食藥局執行德州法官禁令。

單用米索前列醇…但副作用更嚴重

提供墮胎診所和墮胎權支持者已在制定計畫，只為患者開立雙藥墮胎方案的第二種藥物：米索前列醇(misoprostol)；該藥已上市幾十年，並被批准用於治療潰瘍等疾病，它會引起宮縮，導致類似於流產的過程。研究顯示，單獨使用米索前列醇，可能比兩藥合用效果略差，且會引起較多副作用，例如噁心；但它仍是安全的。只是反墮胎組織也在尋求禁用米索前列醇。

若撤銷批准 FDA公信力恐受疑

美服培酮常用於協助流產患者，與米索前列醇一起開立，讓未能發育的妊娠組織排出。若無法使用美服培酮，流產患者或須藉手術切除組織，或須等待數天或數週到它自行消失，對某些患者可能存在醫學風險。

撤銷批准也可能破壞食藥局長期建立的公信力，未來可能引發更多質疑；製藥公司若不能依賴食藥局監管，可能會影響它們開發藥物的決定。