百年來已不再實行… 保守派祭出「康斯托克法」 阻避孕藥流通
為了阻止口服墮胎藥「美服培酮」(mifepristone)的郵寄，反墮胎團體及保守州祭出1873年的反惡習法「康斯托克法」(Comstock Act)，德州聯邦法官7日裁定，「康斯托克法」禁止郵寄美服培酮。
在這項裁決中，德州聯邦地區法院法官卡奇馬力克(Matthew J. Kacsmaryk)指出，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)20多年前批准美服培酮的舉措違反聯邦法。儘管存在大量與之對立的證據，卡奇馬力克仍認為食藥局忽視美服培酮的「合法安全問題」。
「康斯托克法」是1873年通過的聯邦法，旨在禁止郵寄避孕藥、「色情」著作，以及任何可用於墮胎的用具、物質、藥物等相關用品。
聯邦法院和國會一再縮小「康斯托克法」的範疇，1970年代取消該法提及避孕藥、避孕用品的部分，根據法律專家的說法，聯邦政府自1930年代以來已不再實行該條法規。
然而在這次的裁決中，卡奇馬力克同意原告的觀點，指出根據字面上解釋，康斯托克法禁止郵寄美服培酮。
50年前「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)保障全國的墮胎權後，「康斯托克法」基本上已不動用，直到2021年FDA放寬限制以前，沒有真正能郵寄墮胎藥的途徑。
然而去年最高法院推翻「羅訴韋德案」後，反墮胎團體受到鼓舞，再度利用「康斯托克法」試圖阻止墮胎藥流通。
專家表示，墮胎藥能透過郵寄流通對於反墮胎運動是一種威脅，因為郵寄方式難以監督、追蹤，如果法院賦予「康斯托克法」新生命，可能阻礙全國各地的藥物墮胎方式。
卡奇馬力克過去曾是保守派組織「第一自由研究所」(First Liberty Institute)的律師，他使用反墮胎主張的術語，將開立美服培酮處方的醫師稱為「墮胎實施者」，胎兒視為「未出生的人」，將藥物墮胎稱為「化學」墮胎。
若獲得支持，卡奇馬力克的裁決也將取消食藥局近期修改的規定，這些變動放寬取得美服培酮的方法，尤其是2021年允許郵寄美服培酮的法規。
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