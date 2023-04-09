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百年來已不再實行… 保守派祭出「康斯托克法」 阻避孕藥流通

編譯徐薏茹／綜合8日電
儘管最管法院去年已作出裁定，但墮胎議題在不少州仍繼續攻防。圖為堪薩斯州堪薩斯市街頭標語呼籲選民不要投票支持州憲修正案禁止墮胎。(路透)
儘管最管法院去年已作出裁定，但墮胎議題在不少州仍繼續攻防。圖為堪薩斯州堪薩斯市街頭標語呼籲選民不要投票支持州憲修正案禁止墮胎。(路透)

為了阻止口服墮胎藥「美服培酮」(mifepristone)的郵寄，反墮胎團體及保守州祭出1873年的反惡習法「康斯托克法」(Comstock Act)，德州聯邦法官7日裁定，「康斯托克法」禁止郵寄美服培酮。

在這項裁決中，德州聯邦地區法院法官卡奇馬力克(Matthew J. Kacsmaryk)指出，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)20多年前批准美服培酮的舉措違反聯邦法。儘管存在大量與之對立的證據，卡奇馬力克仍認為食藥局忽視美服培酮的「合法安全問題」。

「康斯托克法」是1873年通過的聯邦法，旨在禁止郵寄避孕藥、「色情」著作，以及任何可用於墮胎的用具、物質、藥物等相關用品。

聯邦法院和國會一再縮小「康斯托克法」的範疇，1970年代取消該法提及避孕藥、避孕用品的部分，根據法律專家的說法，聯邦政府自1930年代以來已不再實行該條法規。

然而在這次的裁決中，卡奇馬力克同意原告的觀點，指出根據字面上解釋，康斯托克法禁止郵寄美服培酮。

50年前「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)保障全國的墮胎權後，「康斯托克法」基本上已不動用，直到2021年FDA放寬限制以前，沒有真正能郵寄墮胎藥的途徑。

然而去年最高法院推翻「羅訴韋德案」後，反墮胎團體受到鼓舞，再度利用「康斯托克法」試圖阻止墮胎藥流通。

專家表示，墮胎藥能透過郵寄流通對於反墮胎運動是一種威脅，因為郵寄方式難以監督、追蹤，如果法院賦予「康斯托克法」新生命，可能阻礙全國各地的藥物墮胎方式。

卡奇馬力克過去曾是保守派組織「第一自由研究所」(First Liberty Institute)的律師，他使用反墮胎主張的術語，將開立美服培酮處方的醫師稱為「墮胎實施者」，胎兒視為「未出生的人」，將藥物墮胎稱為「化學」墮胎。

若獲得支持，卡奇馬力克的裁決也將取消食藥局近期修改的規定，這些變動放寬取得美服培酮的方法，尤其是2021年允許郵寄美服培酮的法規。

墮胎 德州 藥局

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