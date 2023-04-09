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德州聯邦法官裁決掀波 拜登批評、墮胎派律師控違法

編譯俞仲慈／綜合8日電
三名婦女維權團體成員前往德州阿馬里洛聯邦地區法院前舉牌，抗議法官卡奇馬里克下令全面下架口服墮胎藥「美服培酮」(Mifepristone)。(美聯社)
三名婦女維權團體成員前往德州阿馬里洛聯邦地區法院前舉牌，抗議法官卡奇馬里克下令全面下架口服墮胎藥「美服培酮」(Mifepristone)。(美聯社)

德州聯邦地區法院法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryck)7日下達將口服墮胎藥「美服培酮」(Mifepristone)全面下架的裁決，引發外界質疑法院判決凌駕科學之上，指控此一惡例將嚴重威脅聯邦政府權威，對此，拜登總統公布聲明表達反對立場，誓言抗爭到底，同時聯邦司法部也表示將上訴高等法院。

美服培酮經過2500名女性臨床實驗合格後，於2000年獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准上市，是目前國內最普遍的口服墮胎藥，估計有超過一半以上墮胎婦女服用，正因為如此，自去年最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)以來，美服培酮即成為反墮胎人士的攻擊對象。

德州阿馬里洛(Amarillo)聯邦地區法官卡奇馬力克7日針對美服培酮做出下架的裁決而且訂於七日後生效，引發爭議。

反對該裁決的律師包提斯(Erik Baptist)指控卡奇馬力克法官「令人震驚」且公然違法，「我們要求法院讓食藥局負起法律負責，而非要求法院取代食藥局，扮演科學專家的角色」。

食藥局目前拒絕針對裁決帶來的法律影響，發表評論，但強調核准墮胎藥上市「乃基於現有最佳科學證據，並依管理所需的法律規範進行。」

不過有法律人士表示，如果向最高法院提起上訴，由首席大法官羅伯茲(John Roberts)領導、保守派居多數的最高法院，將有機會削弱聯邦政府權威的機會，反而有助於保守派激進主張進一步擴散全國。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)也譴責卡奇馬力克法官的裁決「推翻食藥局20多年前做出的專家決定，亦即美服培酮安全有效。」 加蘭德表示聯邦司法部將針對該裁決提出上訴，並為食藥局核准墮胎藥進行辯護。

同時拜登也發表聲明表達白宮反對立場：「如果該裁決一旦成立，幾乎食藥局批准的所有處方藥物，恐無法避免遭受此種政治和意識形態的攻擊。」

反對德州的墮胎藥裁決上訴，將提交至聯邦第五巡迴上訴法院，如果拜登政府未能及時說服上訴法院，推翻卡奇馬力克法官的裁決，未來有意墮胎的婦女取得「美服培酮」的機會恐會嚴重受限。

墮胎 藥局 拜登

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