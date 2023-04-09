亞裔人口被多算？亞裔團體反駁：多州被少算、漏算

人口普查局檢討報告指2020年全國人口普查，亞裔人口可能被多算。但亞裔維權組織則不同意。圖為舊金山華埠。(美聯社))

根據最新檢討報告，人口普查 局(US. Census Bureau)2020年全國人口普查當中，亞裔 人口可能被多算。但亞裔倡議團體則說，在某幾個州裡，人口普查時亞裔人口其實被少算，甚至漏算。

因為填寫不同居住地址，結果居民在普查時遭到重複計算，導致人口普查結果失準。人口普查結果是推算民意代表席次的依據，也是聯邦政府經費發放、政策擬訂以及推出研究計畫時的參考指標。

人口普查局指出，最近一次人口普查時，亞裔人口可能被多算了2.62%。這是人口普查局30多年前開始計算全美不同族裔人口以來，第一次發生亞裔在統計上遭到明顯多算的狀況。

然而，「亞美公義促進會」(Asian Americans Advancing Justice - AAAJ)最新分析研究顯示，最近一次人口普查當中，對於某些州的亞裔人口其實可能少算，甚至漏報，阿拉斯加州 、愛阿華州、堪薩斯州、蒙大拿州、新罕布夏州、南達科他州、懷俄明州都包括在內。

「亞美公義促進會」報告指出，上述幾州出現少算及漏算的錯誤，卻因為美東、美西及美南地區亞裔人口遭到多算的狀況而被抵消，因題也被掩蓋。

「亞美公義促進會」人口調查及投票計畫部資深主任明尼斯(Terry Ao Minnis)指出：「我們長期以來已經知道而且存疑，我們的最新報告則顯示，全國總計數字其實蓋掉了社區裡的真實情形。」

人口普查局人口統計學家歐海爾(Bill O'Hare)說：「當我們開始計畫2030年人口普查的時候，這些訊息對於規畫更具建設性的觸及行動，是非常有幫助的。」

人口普查局檢討報告中指出，2020年普查仍然延續非洲裔、拉丁裔、美洲原住民遭到少算的多年趨勢，自認為白種人且非西語裔的民眾則常常被多算。

「亞美公義促進會」報告則指出，中西部、美西山區以及南部郡縣層級的人口統計中，亞裔民眾都被少算。