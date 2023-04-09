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韓裔收購社區電視媒體Tegna FCC遭爆拖延審批

記者張心／紐約報導
由韓裔金蘇創立的對沖基金Standard General欲以86億元收購全美第二大社區電視媒體案遇難關。(記者張心／攝影)
由韓裔金蘇創立的對沖基金Standard General欲以86億元收購全美第二大社區電視媒體案遇難關。(記者張心／攝影)

由韓裔金蘇(Soo Kim，音譯)創立的對沖基金Standard General，在去年2月欲以86億元收購全美第二大社區電視媒體Tegna，原訂六個月可批准的申請，金蘇在等待15個月後仍未獲得聯邦通訊委員會(FCC)正面答覆；其競爭對手、非洲裔傳媒大亨拜倫·艾倫(Byron Allen)日前遭曝光，以競選資金遊說聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等民代，施壓FCC阻止金蘇的收購。

作為對沖基金創始人和職業投資人，在紐約市皇后區長大的金蘇，自史岱文森高中(Stuyvesant High School)畢業後，就讀於普林斯頓大學(Princeton University)。從小閱讀社區媒體長大，他看好產業未來前景，希望助力社區報紙、電視、廣播平台進行互聯網數位轉型和整合，形成和主流媒體並駕齊驅的傳播力量。

他在2022年初融資近百億元，向FCC申請收購全美第二大社區電視媒體Tegna，計畫打造成全新的整合社區媒體集團；「這筆交易開始於仇亞犯罪最猖獗的時期，我希望藉此加強少數族裔的發聲渠道」，若收購案成功，Tegna將成為全美史上最大的由少數族裔領導的媒體機構。

過去曾多次成功兼併與收購媒體的金蘇，卻遭到FCC審批的拖延，等待時間從常規的半年變為15個月，期間無論金蘇如何交涉，卻得不到FCC回應；金蘇說，FCC把Standard General的收購提交給行政法法官審查，這樣的「非常規要求」，顯然是想阻止交易。

金蘇強調，他確認過程符合規定，也符合FCC建議拓展傳媒族裔多樣化的要求，但卻遭到工會等反對派指，他的亞裔身份「不符合族裔多樣性」；這就像仇亞犯罪者說亞裔不是美國人一樣，「外國人」的字眼在FCC寄給他的信函上出現超過20次，但他已入籍成為美國公民近30年。

金蘇引述「華爾街日報」和「紐約郵報」此前報導，稱非洲裔傳媒大亨拜倫·艾倫也看上了Tegna，試圖通過國會政治力量干預FCC的審核。裴洛西去年10月寫信給FCC主席羅森沃塞爾(Jessica Rosenworcel)稱，她嚴重擔憂Standard General對Tegna的收購，擔心將導致有線電視費用增加，擠壓當地新聞報導並導致失業問題。

對此金蘇否認，並在提交給FCC的計畫中，承諾不會有此類行動。

根據「紐約郵報」披露，裴洛西2021年第四季從艾倫獲得了約27.13萬元的競選贊助，民主黨國會競選委員會也收到了27.5萬元。

Standard General對Tegna的收購融資期限將在5月22日到期，若FCC再不批覆，該公司以後都很難再通過此類條款。「我現在能做的就是讓更多人知道亞裔從業者的遭遇，希望更多亞裔站出來為族裔同胞發聲。」

亞裔 裴洛西 融資

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