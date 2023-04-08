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更穩定、勤勞…改聘年長者雇主增加「讓人眼睛一亮」

記者張聲肇／綜合報導
新冠疫情趨緩後，就業機會增加，員工跳槽快。越來越多雇主為求員工穩定、勤勞，紛紛改雇年長者。圖為新州一名年長工人在應聘工作。(歐新社)
新冠疫情趨緩後，就業機會增加，員工跳槽快。越來越多雇主為求員工穩定、勤勞，紛紛改雇年長者。圖為新州一名年長工人在應聘工作。(歐新社)

華爾街日報調查發現，65歲以上的美國人中，多達四分之三認為「勤奮」是重要的美德，18至29歲的年輕人，則有61%認為勤奮很重要。九點鐘上班，年長員工8點50分就進辦公室；年輕人則「上班遲到，常打電話進來請假，上班時滑手機的時間多於和客戶談話」。

基於上述觀察，賓州包裝貨運公司負責人康佛提(Kip Conforti)一改20年來雇用高中生、大學生工讀生的舊習，改聘一名70多歲的長者。

「學習期稍微長些，但一旦上手，我的天，還真讓人眼睛一亮。我們當老闆的如今就這麼把事情搞定。」他特別欣賞提早到班的「工作倫理」。

聯邦政府統計顯示，55歲以上人口，是美國勞動力增長最快的年齡層，原因包括預期壽命增長、子女人數下降，以及受通膨和股市下跌影響，越來越多人到了退休年齡還要繼續就業

美國退休人員協會(AARP)2012年請企業界簽署保證，會給50歲以上的會員「再就業」的機會。去年簽約公司數比2021年大增122%，如今有2500家公司，包括美國銀行集團、微軟、H&R Block承諾雇用退休年齡的員工。

協會資深顧問汀斯理-費克斯(Heather Tinsley-Fix)說，雇用經驗老到的員工，有商業上的理由，「越來越多公司認清，有必要為了達成多元、平等、包容目標，把年齡也列入執行要項」。

經營1500多家兒童照護所的「兒童照護學習中心」(KinderCare Learning Centers Inc.)去年8月加入這項行動，不到一年，該公司人才招募處長綽特曼(Travis Trautman)說，「收穫已經很明顯」。

他說，年長的員工不但願意負責每天開門、打烊的工作，也願意上「午餐和休息時段班，甚至隨叫隨到」。

替全球企業招募人才的「人力集團公司」(ManpowerGroup)鑑於客戶擔心員工短缺、離職率高，於2021年推出「成熟員工補缺」專案，69歲的退休員工麥克多維爾(Laurel McDowell)重回老東家擔任專案經理。「人上了年紀，會比較重視穩定，不會想要跳槽，價格合理就請得到」。

退休 就業 華爾街

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