通膨影響 美國斜槓人數增 50%勞工兼差賺外快

通膨帶給不少家庭巨大負擔，為貼補家計，超過一半勞工不得不兼差賺取外快。圖為紐約市的計程車司機排隊等待客人。(美聯社)

新研究報告指出，受通膨影響，超過50%的受訪美國勞工 兼差賺外快；金融網站LendingTree與PYMNTS共同研究指出，超過33%的受訪者除了本業以外，還有另一份工作，約16%的人有額外收入，包括傭金、上網賣東西或賭博收益。

報告指出，「通膨讓生活費愈來愈貴，消費者想盡辦法適應，如克制欲望、節約開銷」；報告指出，兼差的人數比政府數據還高，約占總人力的5%。

超過半數的受訪者表示，兼差收入在之前三個月增加。

曾為哥倫比亞廣播公司(CBS)供稿的凱西‧克里斯托夫(Kathy Kristof)創辦兼差工作評價網站「SideHusl」，她說：「通膨是人們對兼差有興趣的主因。」

克里斯托夫表示，兼差者的年齡從年輕人到60歲以上的退休族群都有。她說：「你以為你存的錢夠多了，或退休金 足以度日，結果開銷卻增加了。」

年輕人則可能面臨另一種通膨造就的挑戰，「不外乎消費與財務規畫，已經買了或想買的東西。買房可能比一年前貴一倍，可能要付貸款 等」。

Z世代的消費者是LendingTree調查中最常兼差的族群，66%受訪者表示他們兼差賺錢，而絕大多數千禧世代只有一分兼差工作。

25%的兼差者表示，受到開銷大增而被迫兼差，或本業薪水無法負荷開銷；至於上網賣東西的消費者之中，有33%的人說網拍收入足以補足開銷的不足。

然而，吸引人加入兼差或網拍賣家行列的更常見原因是，外賣好賺且網拍容易。

克里斯托夫表示，在通膨影響之際，如果被迫開源，機會其實很多。兼差生態可活溯至幾年前，包括載客和外送等，不少人願意為這些服務額外付費。

克里斯托夫表示，家教的需求近幾年也逐漸增加，因為許多家長不希望新冠肺炎疫情中斷孩子的學業，理工家教的時薪約50元到100元不等。

對於那些沒時間或意願兼差者，克里斯托夫建議環顧四周看有哪些物品可出租，這種方式更適合已經累積部分資產的高齡勞工或退休人士。

克里斯托夫說：「可以出租庭院當作寵物公園，並以小時計費，也可以出租泳池，或出租住家空間當作攝影棚、活動場地等，可以出租的東西或空間其實很多。」