3月就業報告：增加23.6萬職缺 失業率降至3.5%

勞工部公布的3月就業報告顯示，當月又增加23萬6000個工作，失業率降至3.5%。圖為加州諾瓦托市一家商店掛出徵人招牌。(Getty Images)

勞工部 7日公布就業 報告指出，美國企業招兵買馬今年3月略有降溫，共計增加23萬6000個職缺，失業率則降至3.5%；勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)指出，非洲裔失業率今年3月創下歷史新低，成為就業市場的里程碑。絕大多數政府官員及經濟學者則說，受高利率影響，美國就業市場將開始降溫，先前創造的工作機會可能被抵消。

過去一年來，聯準會以積極手段調升利息以對抗通膨，美國就業市場仍然維持穩定。勞工部統計顯示，今年3月間就業機會增加的行業包括休閒及餐旅業、政府、專業及商業服務、醫療保健等。裁員 的行業則有建築業、製造業及零售業。

休閒和酒店業以新增7萬2000個就業崗位領先各產業，低於過去六個月的9萬5000個。政府部門新增4萬7000個、專業和商業服務增加3萬9000個，醫療保健業也出現3萬4000個的穩健成長。反倒是零售業損失了1萬5000個職位。

就業市場出現成長，讓企業面臨薪資調漲的壓力得以減輕。與一年前同期相比，今年3月間勞工的時薪待遇平均增加4.2%，為2021年6月以來最低水平，平均每周工時則小幅下降至34.4小時。

非洲裔失業率今年3月間創下5%的歷史新低，2月失業率則為5.7%。

從勞工部報告數據可以看出，始終展現強勁韌性的美國就業市場，在貸款成本走高的情況下，如今缺點紛紛曝露。

一個月前，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)面臨進步派民主黨籍國會議員質疑，批評他企圖打壓就業市場，導致屬於經濟相對弱勢的非洲裔勞工面臨失業風險。

雖然科技界、金融圈以及娛樂業不少大型企業近來宣布裁員，但由於多服務產業都出現就業成長，讓整體就業市場得以保持穩定。視訊會議軟體Zoom便宣布裁員1300人，約占15%整體人力。高盛集團(Goldman Sachs Group)計畫裁員3000人，迪士尼公司(Walt Disney Co)從3月底已開始裁員。

每周失業申請案件已從先前歷史低點逐漸升高，職缺則相對減少。各種跡象均顯示，企業對於勞工的需求已經趨緩，代表著就業市場正在逐漸冷卻中。

海軍聯邦信貸(Navy Federal Credit Union)企業經濟學家弗瑞克(Robert Frick)分析：「偉大的就業市場機器總算開始稍微放慢，可是依然相當有實力。」