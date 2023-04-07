甘迺迪姪子「挑戰拜登」 宣布競逐民主黨總統初選

環保律師、反疫苗活躍人士小羅伯特‧甘迺迪已遞交文書，將以民主黨人身分競選總統。（美聯社）

環保律師、反疫苗 活躍人士小羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)已向聯邦選舉委員會遞交文書，以民主黨 人身分競選總統；小羅伯特現年69歲，是民主黨1968年提名、但遭刺殺的總統候選人羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy)的兒子，他的伯父是被刺殺的甘迺迪總統(John F. Kennedy)。

有線電視新聞網(CNN)報導，小羅伯特長期懷疑疫苗，推銷沒有公信力的說法，把疫苗與自閉症連結起來，還創辦「保衛孩子們的健康」(Children's Health Defense)這個反疫苗組織。他另曾攻擊新冠疫苗，批評聯邦政府對疫情的處理方式。

2019年，他姊姊凱絲琳‧甘迺迪‧唐珊德(Kathleen Kennedy Townsend)、哥哥約瑟夫‧甘迺迪二世(oseph P. Kennedy II)及姪女梅芙‧甘迺迪‧麥基恩(Maeve Kennedy McKean)在「政客雜誌」(Politico Magazine)撰寫輿情文章，強力批評他的反疫苗觀點，說他「參加假消息宣傳，招致令人心碎、要命的後果」。

小羅伯特2022年在華府林肯紀念堂(Lincoln Memorial)一場反疫苗演講，引用納粹 德國；更早一年，Instagram關閉他的帳戶，原因在「多次分享遭踢爆、談新冠或疫苗的說法」。

小羅伯特3月發推文說，他考慮競選總統，「假如局面看來，我能籌到錢，動員足以獲勝的人，我會參選」。他的推文另指點支持者到他的網站，網站表示，「讓巴比(指小羅伯特)知道你們需要他在白宮領導」，同時呼籲捐款。

小羅伯特是環保律師，與一個帶頭清潔哈德遜河(Hudson River)的團體共事，另替「天然資源保護會」(Natural Resources Defense Council)工作、共同創辦了環保法律事務所。

假如小羅伯特真貫徹到底，競選總統，他將成為一長串家族從政名單最新一員。

她姊姊1995到2003年間擔任馬里蘭州副州長；哥哥約瑟夫1987年到1999年是麻州選出的國會議員；他弟弟克里斯‧甘迺迪2018年曾代表民主黨參選伊利諾州長，未能當選。