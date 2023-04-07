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才說裁員2000人 沃爾瑪65%分店 拚3年內自動化

編譯陳韻涵／綜合6日電
沃爾瑪在美國各地有170萬名員工，未來三年65%分店將引進自動化服務。（美聯社）
沃爾瑪在美國各地有170萬名員工，未來三年65%分店將引進自動化服務。（美聯社）

美國零售業巨頭沃爾瑪(Walmart)裁員2000人後數日後，宣布未來三年將有約65%分店引進自動化服務。

當前淨值約3880億元的沃爾瑪重金投資自動化設備加快處理電子商務訂單；沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)曾於2月財報會後表示，對自動化契機感到興奮，今年將再投資超過150億元。

沃爾瑪目前在美國各地有170萬名員工、海外有6萬名雇員，尚不清楚自動化轉型是否會進一步裁員，或是減少低薪職缺。該公司指出，各產業自動化變革的一項結果是，體力活減少、高薪職位增加，人均生產力也會隨之提升。

勞工統計局報告指出，美國2月新增約990萬個職缺，590萬人無業。

沃爾瑪表示，到了2026年1月，分銷中心處理的貨物中，約55%將透過自動化設設備處理，營運成本每單位可減少20%。

金融服務公司Stephens分析師畢恩韋努(Ben Bienvenu)說：「改善效率不只有助庫存管理，也讓沃爾瑪加速電商轉型。」

沃爾瑪今年初提高基本工資到時新17.5元，預料會反映在3月薪水中。

沃爾瑪已投資數億元的自動化設備，包括向波士頓雜貨機器人公司Alert Innovation訂購的機器人，並與Knapp企業合作精簡員工處理商務訂單的步驟，從12個步驟減至五個。

沃爾瑪 投資 裁員

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