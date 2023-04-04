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沙國不理美國 加入上合組織 中國深化對中東地緣政治影響力

編譯陳曉慈／綜合報導

沙烏地阿拉伯3月29日以對話夥伴地位加入上海合作組織(上合組織)，總部在倫敦的獨立新聞媒體「中東之眼」2日分析，這是中國在中東取得的重大進展，將進一步深化其對該地區的影響力。沙烏地更對長期盟友美國所提安全疑慮不予理會，與中國建立長期夥伴關係。

沙國官方宣稱，沙烏地加入上合組織是為促進與中國經濟合作，但此舉無疑將對中東、亞太地緣政治帶來重大影響。

沙烏地阿拉伯是中國去年最大的石油進口國，中國則於3月成功調停斷交七年的伊朗與沙烏地阿拉伯恢復建交。中國撼動並形塑中東地緣政治的實力已不容小覷。

政策分析師奧泰比表示，中美均為沙烏地阿拉伯重要的經濟、安全夥伴，這些年來利雅德在積極與中國拓展關係之餘，也小心維繫與美國的關係。

2011年成立的上合組織是由北京所主導，成員國主要是位於亞太地區的國際政經合作組織，旨在抗衡西方勢力對亞太地區的影響，創始成員國包括俄、中和中亞的前蘇聯加盟共和國，印度、巴基斯坦後來也加入。伊朗則是去年簽署文件取得完整會籍。

消息人士告訴路透，中國國家主席習近平去年12月訪沙烏地時曾經商討利雅德加入上海合作組織一事。消息人士還說，對話夥伴地位是加入這個組織的第一步，授予沙烏地完整會籍是中長程目標。

沙烏地阿美石油公司(Saudi Aramco)3月底擴大投資中國，在中國東北擬議的合資企業最終敲定，並且收購一個民營石化集團的股權。

利雅德與北京關係日增，引發傳統盟友華府的安全疑慮。美國表示，中國對全球各地發揮影響力的企圖不會改變美國的中東政策。

上合組織成員國計畫8月在俄羅斯車里雅賓斯克(Chelyabinsk)地區舉行聯合「反恐演習」。

沙烏地阿拉伯 石油 北京

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