「不是只有美國能夠形塑中東政治」 沙俄聯手減產 美沙關係更緊繃

沙烏地阿拉伯和俄羅斯等「石油輸出國組織與夥伴國」，2日突宣布每天減產，市場大感意外。圖為俄羅斯外長拉夫羅夫(右)和沙國外長費瑟，3月在莫斯科記者會後握手。(歐新社)

沙烏地阿拉伯 等主要油國2日突宣布自5月起，每天將減產達115萬桶原油。美聯社和華爾街日報3日報導，此舉可能推升全球油價 ，並使沙烏地和美國關係更為緊繃，甚至激怒美方。

在俄烏酣戰之際，高油價將有助俄羅斯政府財政，並在當前高通膨下，迫使美國消費者在內的各國民眾，增加石油 相關支出。在外交上，也可能升高美沙緊張。華府曾敦促利雅德與其他友邦增產石油，以降低油價，施壓俄國。

沙烏地阿拉伯曾是美國可靠的安全夥伴，由於美國為首的西方國家因俄烏戰爭而與莫斯科對立，減產亦凸顯美沙的能源政策出現明顯分歧。美國持續試圖藉由實施制裁與訂定價格上限，使全球最大石油及天然氣生產國之一的俄國收益銳減，但石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)至今的若干舉措，在去年大多數時間均支撐了國際油價。

沙烏地阿拉伯能源部這次配合伊拉克等OPEC+一批石油生產大國，將每日減產達50萬桶原油，是利雅德繼去年10月惹惱美國總統拜登後，再度宣布減產。去年10月的減產即已加劇沙方和美國政府的緊張，白宮還公開指責OPEC+「積極支持」普亭，拜登更揚言利雅德將「面臨後果」，其所屬的民主黨國會議員並要求凍結美沙合作。

沙烏地阿拉伯能源部僅強調，2日宣布減產是旨在穩定市場的「預防措施」，減幅不到該國去年每天平均產量1150萬桶的5%。名義上，俄國亦在2日減產的行列中，但俄方的每日減產50萬桶措施，早在幾周前就已宣布。

知情人士指稱，此次的減產決定「主要由俄沙間的談判達成」，以因應預期的全球經濟放緩，同時提高油價，替沙烏地阿拉伯國內的發展計畫提供資金，還有「協助俄國補充外匯儲備」。而俄國做為OPEC+的成員，在俄烏開戰後，利雅德仍和莫斯科保持密切關係。

走出新冠肺炎疫情的中國，也希望確保來自沙烏地阿拉伯的石油供給。中俄未如同西方以人權問題「糾纏」沙方，提供了沙烏地阿拉伯實質領袖、王儲穆罕默德．沙爾曼獲得當世兩大強權尊重的威望。

3月在北京居中斡旋之下，沙烏地阿拉伯和伊朗同意復交，這提供了穆罕默德．沙爾曼一個新的絕佳機會，向華府展現「不是只有美國能夠形塑中東政治」。