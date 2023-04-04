美國油價恐漲至4元 加劇通膨 不向俄羅斯買原油 就付更多錢進口

OPEC+意外宣布減產每日逾100桶後， 油價飆漲8%。路透

石油 輸出國組織和結盟油國(OPEC+)2日宣布，5月起到年底每日減產160萬桶以穩定市場；消息一出，油價 應聲大漲，創下近一年來單日新高；美國汽油價格可能漲到每加崙四元；未來油價看漲，通膨壓力更大，加上俄烏戰改變市場與油輪航線，俄羅斯若要購買原油，就得付更多錢進口。

克普勒(Kpler)石油分析師史密斯(Matt Smith)預測，美國油價可能不斷上漲；他指出，夏季前油價趨勢看漲，而OPEC+的宣布將支撐油價續升。

美國汽車協會(AAA)表示，目前全國油價平均每加侖3.5元。史密斯則說，「未來一、兩個月可能更高」，預料每加侖站上四元價位。

整體而言，油價趨勢原先走跌，且可望降至去年夏季以來新低，上次新高紀錄為去年6月的普通汽油平均每加侖5.01元。

俄烏戰爭一年多來，石油市場支離破碎與充滿不確定性，這種態勢讓原油價格長期面臨上漲壓力。

西方國家制裁俄國 ，切斷俄國對歐洲的能源供應，使歐洲更加依賴中東和美國。

這種轉變代表中國與印度可從俄國進口更便宜的能源，至於那些拒買俄國原油的國家，須付額外費用從他國進口。

史坦普全球公司(S&P Global)負責石油市場、能源與流動性研究的主管勃克哈德表示，石油市場「在某些方面與烏克蘭遭入侵之前截然不同」。

隨著俄國與原油出口國伊朗及委內瑞拉都被列入受制裁國家名單，美國在內的主要市場切斷近20%全球供應。

市場分化也影響油輪航線，歐洲制裁俄國石油，迫使俄國出口產品得走更遠的路才能到達買家手中。

大宗商品交易公司貢沃爾集團(Gunvor Group)共同創辦人托恩奎斯特(Torbjorn Tornqvist)說，這代表海上航程更遠，航運價格一直處於高點，原油出口的運送成本更高。

美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲(Jose Fernandez)表示，俄國侵烏以來，「已看到根本性改變，這種改變不可能短期恢復。」

此外，中國解封後，外界預期中國經濟成長將逐漸走出疫情陰霾，對原油需求也將上升，在需求面支撐油價。

投資銀行高盛(Goldman Sachs)上周表示，世界最大石油進口國中國的大宗商品需求激增，石油需求量已超過每日1600萬桶；高盛當時預測，每桶70元左右的布蘭特原油將在2024年第二季度達每桶97元。

油價上漲直接造成通膨壓力，這是近來全力想要壓低通膨的美國政府不樂見的情況。