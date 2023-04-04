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上萬人申請當太空人 錄取率不到0.1% 比進常春藤盟校還低

編譯俞仲慈／綜合3日電

太空總署宣布2024年11月載人繞月飛行「阿提米絲二號」任務組員名單，對於吸引更多年輕人投身太空計畫，有相當激勵作用；不過根據NASA歷年統計，太空人的錄取率不到0.1%，比普林斯頓、哈佛和耶魯等常春藤盟校平均5%的錄取率要低很多。

2021年12月，NASA招募太空新秀，有超過1萬2000人申請，最後只率取10人，淘汰率逾99.9%；2017年更有多達1萬8300人申請，但最後僅12人入選，錄取錄不到0.1%，堪稱窄門中的窄門。

不過即使有幸被NASA錄取，也不見得能實際參與太空任務；如果出任管理職務，就得放棄出任務的機會；例如NASA現任副署長梅爾羅伊(Pamela Melroy)就是一名合格太空人，但除非辭去職位、重回現役太空人名冊，否則將不能執行任務。

目前NASA共有41名現役太空人，「阿提米絲二號」任務的四名太空人即是從中挑選出來；至於近期錄取的10位「菜鳥」，因為尚未完成太空人基礎訓練，還不具備出任務的資格，但已列入候補名單，未來有機會參與「阿提米絲三號」登月任務。

2020年12月，NASA公布一份18人的「阿提米絲組員」(Artemis team)名單，將從其中挑選參與「阿提米絲」任務的組員。但去年8月，當時擔任太空人辦公室主任的魏斯曼(Reid Wiseman)改口表示，所有現役太空人都將列入考慮，「我們希望為此項任務組織最合適的團隊。」隨後，魏斯曼與其副手費斯特爾(Andrew Feustel)雙雙辭去管理職，加入任務名單。魏斯曼最終如願入選「阿提米絲二號」組員，並出任任務指揮官。

目前派駐在國際太空站的太空人以及今年稍後將前往交接的太空人，也都不可能參加「阿提米絲二號」任務，因為來不及接受訓練，但未來仍有機會參加「阿提米絲三號」任務。

太空人 NASA 常春藤

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