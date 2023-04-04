「阿提米絲二號」4名探月太空人亮相 明年底升空 先繞行月球

獲選的四位太空人，由左到右分別為葛洛佛、漢森、柯赫和魏斯曼。 (美聯社)

美國太空總署(NASA )和加拿大 太空局3日公布2024年底「阿提米絲二號」(Artemis II)月球探索任務人員名單， 三名美國人及一名加拿大太空人 將飛行6400哩繞到月球背面，為2025年的登月任務預作演練後返回地球。

三位美國太空人柯赫(Christina Koch)、葛洛佛(Victor Glover)、魏斯曼(Reid Wiseman)和加拿大籍的漢森(Jeremy Hansen)，將搭乘火箭前往月球軌道，執行NASA的10天任務。阿提米絲後續計畫還包括登陸月球，建立探索火星的前進基地。

太空總署發言人說，阿提米絲二號任務是1972年阿波羅計畫結束以來，人類首度重返月球。NASA署長納爾遜(Bill Nelson)在休士頓詹森太空中心記者會上說，「這顯示我們有能力把人類成就往前推到更新的境界。」

這四位太空人不會登陸月球，主要任務是測試預定翌年登月所需的載具等硬體功能；他們將搭乘獵戶座號(Orion)太空船，測試其維生系統及保護組員不受輻射線危害的功能，也將演練緊急狀況的危機處置。

阿提米斯二號將飛到月球背面，近距離觀察並熟悉地形地貌，為2025年的阿提米斯三號登陸月球南極的任務作準備。因為那裏發現的水冰可能提供水和氧氣，作為未來建立永久月球基地的重要資源，甚至可充作進一步探索外太空的燃料。

三位美國太空人都有過派駐國際太空站的經驗。柯赫是探月計畫的首位女性太空人，曾任海軍飛行員的葛洛佛則是首位參與月球任務非裔太空人，他將負責駕駛獵戶座號。同樣出身海軍飛行員的魏斯曼將擔任此次任務指揮官。前戰鬥機飛行員漢森將則是加拿大第一位探月太空人。

葛洛佛說，阿提米絲二號任務是人類重返月球的重要一步，「全組人員永遠不會忘記這點。現在，我們仍有許多工作要做，必須好好加油。」

去年底的阿提米絲一號任務，NASA以四具裝有各種感應器的假人，實際模擬太空船發射、飛行、環繞月球的過程，並成功重返地球。明年底，四位太空人將循著上次的路徑，重新演練一次。預計2025年，人類即將重新登陸月球。

歐洲太空總署、空中巴士集團、洛克希德馬丁、波音、諾斯洛普格魯曼，以及太空探索(SpaceX)公司，是阿提米絲計畫的主要硬體承包商。