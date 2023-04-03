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氣候災難 美冠全球 原因何在？…地理因素+人為建設

編譯尤寶琪／綜合2日電
去年伊恩颶風，造成佛州邁爾斯堡房毀船損。(美聯社)
去年伊恩颶風，造成佛州邁爾斯堡房毀船損。(美聯社)

從龍捲風、颶風到乾旱、野火和熱浪，從冰雹、暴風雪、到冰風暴和東北風暴(Nor'easters)，從大湖效應(Lake-effect snow)、強烈雷暴到大氣河(atmospheric river)，再加上超強對流風暴(derecho)、炸彈氣旋(bomb cyclone)和極地氣旋(polar vortex)；專家指出，美國因地理因素而加上人為建設，惡劣天氣數量、種類、惡劣程度、頻繁度和代價冠居全球。

大西洋和太平洋、墨西哥灣、洛磯山脈(Rocky Mountains)加上像是佛羅里達等突出半島，碰上暴風雨鋒面和噴射氣流(jet stream)，結合在一起孕育出了最惡劣的天氣。

南卡大學(University of South Carolina)風險弱點與恢復力研究所所長卡特 (Susan Cutter)指出，中國可能人口更多且和美國一樣有著廣大的土地，但他們不像美國一樣，擁有會導致惡劣天氣的氣團碰撞現象。

北伊利諾大學氣象學教授艾希里(Walker Ashley)指出，位在極地的冷空氣和熱帶暖空氣之間的美國，成了兩種極端溫度碰撞下出現的極端氣候孕育地，而這種南北溫度增減變化更是驅動了噴射氣流的運行。

北伊利諾州大學地球、大氣與環境系副教授根西尼(Victor Gensini)解釋，來自來自西部的乾燥空氣越過洛磯山脈碰上來自墨西哥灣的溫暖潮濕空氣，再集結在暴風雨噴射氣流，讓中部成了龍捲風和嚴重風暴的遊樂場；而在西岸則是有大氣河；東岸則是有東北風暴和颶風，且有時甚至是兩者的奇怪結合，像是超級颶風珊迪。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)局長史賓拉德(Rick Spinrad)也警告，再加上氣候變遷，美國民眾最好做好心理準備，迎接更多極端氣候事件。史賓拉德表示，不管住在美國哪個角落，都可能親身經歷過重大氣候事件。

專家指出，地理因素只是一部分原因，只有人類才能把這些天然危害變成災難；美國的人為建設的內容、地點和方式，讓惡劣氣候情況更加嚴重，因為有愈來愈多的人，遷移到天然災害好發地區。卡特指出，「明知颶風會來襲且將沙子吹跑，還堅持要在颶風好發的東岸和墨西哥沿岸島礁開發，根本就是在浪費錢。」

去年伊恩颶風，造成佛州邁爾斯堡房毀船損。(美聯社)
去年伊恩颶風，造成佛州邁爾斯堡房毀船損。(美聯社)

風暴 颶風 墨西哥

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