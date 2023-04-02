調查：25%美國大學申請者 不申請政治理念相左的州、學府

今年有四分之一的大學申請者，基於有關大學所在州的政黨政治取向而決定不申請。圖為洛杉磯加大校園。(美聯社)

一項最新調查結果顯示，今年有四分之一的大學申請者，基於有關大學所在州的政黨政治取向而決定不申請。這種情況傳聞已久，現在得到進一步確認，這對一些著名學府已造成嚴重影響。

路州杜蘭大學(Tulane University)、加州 史丹福大學(Stanford University)、德州 萊斯大學(Rice University)、紐約市哥倫比亞大學(Columbia University)……等著名學府，每年都吸引各州大量的申請者。然而，由於黨派政治，有大量保守派及自由派從不考慮申請與自己政治理念不同的學府。

例如調查發現，有31%自由派不向在保守派州的大學提出申請，其中以阿拉巴馬州、德州、路州及佛州最多，他們主要是不滿這些州禁止墮胎 。

同樣有28%保守派拒向在加州、紐約的大學申請，但他們較少因為具體政策而不申請，更多是因為害怕這些州校園內外的自由主義。

大多數國人都入讀自己所在州的大學，到外州大學並不普遍。根據2019年的聯邦數據，德州及加州有約90%高中畢業生入讀目前居住州的大學，伊州為80%、賓州及亞利桑納州為70%。

然而名校最少有一半學生來自外州，例如阿拉巴馬大學(University of Alabama)有近75%的學生來自外州。可是基於政治因素，有些學府卻吸引不到外州的精英學生。

堪州華盛本大學(Washburn University)三年級學生查芬(Chloe Chaffin)說，當申請某所大學時，實際上是在選擇一個居住的社區，自然希望感受到是屬於校園之外的城市社區。

邁阿密大學(University of Miami)政治科學系教授戈里科格(Gregory Koger)認為，這種以政治理念作為申請大學的標準，其實是尋求與自己理念的同齡人，試想一下，若是女性，有可能需要墮胎，但在某些州是不可能的；若是LGBTQ，自然會想去對他們友好的學校及州。