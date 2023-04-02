高學貸+低畢業率 56%美國人認「念大學不值得」

逾半成年人認為，花四年工夫取得大學學位不值得。圖為麻省理工學院學生歡喜畢業。(路透)

雖然仍有42%接受調查的民眾對大學文憑保持信心，但逾半成年人認為，花四年工夫取得大學學位不值得，年輕族群更是如此，「華爾街 日報」說，這種觀念將帶給美國高等教育 「極為深刻的改變」。

華爾街日報和芝加哥大學全國民意研究中心(NORC)聯合民調發現，56%國人對大學教育沒信心，18-34歲年輕人尤其如此；已獲大學文憑的人，也喪失對當初他們認為「實現美國夢工具」的信心。

高教信心再跌 18-34歲最悲觀

2013年，53%國人對高等教育滿懷信心，40%不以為然。到了2017年，49%國人認為，大學文憑能幫他們找到好工作，收入會逐年增加，但不同意這種看法的人增加到47%。

如今，對大學教育的信心正反態度之比變成42%對56%，由1700多所高等教育機構組成的美國教育協會(American Council on Education)會長米契爾(Ted Mitchell)說，這對高等教育界「發人深省」，甚至是「喚醒的警鐘」，「我們不但要加強論述，更需改進做法，我認為改善高教，是重拾民眾信心的唯一辦法」。

他認為破壞民眾對高等教育信心的兩大因素是高學貸和低畢業率。學貸總額累計已達1兆7000億元；四年制大學的畢業率僅60%。

2008年金融危機以後，民眾開始懷疑高等教育的功效；新冠疫情 後，他們的疑竇加深。過去10年，大專院校的入學人數減少了15%，但「替代性」的文憑如實習證書的件數則激增。

2017年，男性、共和黨籍和鄉村居民對於大學學位的價值的不信任感最深。高等教育機構的性別差距，疫情後更加擴大，男性退學人數遠超過女性。

此次民調還發現，對大學教育不滿的人，不論年齡或來自城鄉，都有增加。對大學文憑的價值還有信心的族群，主要是民主黨籍、大學畢業和年收入超過10萬元者。

調查還顯示，42%大學畢業生認為，這張文憑不值得去追求，比過去10年內的兩度調查，足足增加了10個百分點。女性和65歲以上長者，信心下降的占比也增加。