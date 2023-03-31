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馬英九會宋濤：兩岸只能透過談來解決問題

特派記者賴錦宏／北京報導
中華民國前總統馬英九(左)30日晚在湖北武漢東湖賓館與大陸國台辦主任宋濤(右)會晤。(中央社)
中華民國前總統馬英九(左)30日晚在湖北武漢東湖賓館與大陸國台辦主任宋濤(右)會晤。(中央社)

中華民國前總統馬英九30日下午在湖北武漢會見中共中央台辦主任、國台辦主任宋濤，宋濤轉達中共總書記習近平對馬英九的問候與充分肯定。宋濤說：「我們是一家人，誰也不能把我們分開」。馬英九強調，兩岸「一定要談，也只能夠也只能透過談來解決問題。」

宋濤30日下午在武漢東湖賓館洞庭湖廳會見馬英九一行。宋濤說，很高興看到馬英九先生率團參訪大陸，相信這次的參訪會有與在島內不同的看法、體驗，歡迎能夠常來、帶更多台灣青年來大陸走走、看看，追夢以及圓夢。

馬英九也請宋濤代向「習先生」問候。他說，兩岸人民同屬中華民族都是炎黃子孫，更重要的是在他任內，兩岸擁有共同的政治基礎即九二共識，能夠實現三通直航，讓兩岸人民受惠。

馬英九說，新加坡兩岸領導人會面，他和習先生再次確認九二共識重要性，他也注意到最近國台辦記者會，也再次還原九二共識「原汁原味」，有九二共識，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。

馬英九表示，兩岸之間存在著歷史留下來錯綜複雜的關係，也有交流往來衍生的各種問題，這些事情的解決無法一蹴可幾，需要雙方在交流協商過程中，面對現實累積成果，培養互信。馬習會的目標，就是要對外展現兩岸關係可以由兩岸自己和平解決，且未來要在既有的基礎上繼續制度化發展下去。

他說，很遺憾的是這兩年來，兩岸因為政治紛擾與疫情因素各項交流中斷，兩岸人民的敵意上升，讓他感到非常憂心。他表示，兩岸彼此唇齒相依，情感共通，「一定要談，也只能夠也只能透過談來解決問題」。

馬英九稱，他堅定認為，兩岸的主事者有共同的責任，凡是有利於兩岸人民福利的事都要去做。凡是有利於增進兩岸和緩機會的事，都要爭取。

宋濤稱，馬任內與大陸一起，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，實現兩岸領導人歷史性的會晤，利在兩岸，功在民族，大陸充分肯定。「我們是一家人，誰也不能把我們分開」。大陸將秉持兩岸一家親理念，始終關心、尊重、關愛、造福台灣同胞，與台灣同胞一道堅持兩岸關係發展的正確方向，共同推進中國式現代化的建設，實現中華民族偉大復興。「我們兩岸都是中國人，是一家人，家裡的事好商量，多商量」。

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