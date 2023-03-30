報稅將截止 5建議省錢省事 遭天災侵襲可延報

報稅工作繁瑣，若疏忽細節規定，恐會為自己惹來麻煩。圖為示意圖。(Getty Images)

報稅 截止期限越來越接近，華盛頓郵報29日報導，嚴重暴風雨、龍捲風等密西西比州特定社區受災居民得以延緩申報；同時，2022年屆滿72歲的民眾，則要注意4月1日是某些退休帳戶強制最低提款的期限。

今年報稅季從1月23日開始，4月18日報稅截止；國稅局 (IRS)指出，到3月17日為止，已經發放總計1580億元退稅，平均每筆退稅2933元。

報導指出，還在準備報稅的納稅人，以下幾項建議可以幫忙省錢也省去煩惱：

●去年屆滿72歲的民眾，要注意退休帳戶強制最低提款期限是4月1日

持有401(k)退休帳戶、傳統型個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)、簡易雇員退休金 (Simplified Employee Pension，SEP)退休帳戶、雇員儲蓄獎勵配款計畫(Savings Incentive Match Plan for Employees，SIMPLE)退休帳戶的民眾，屆滿某個歲數時每年都要完成強制最低提款(Required Minimum Distribution，RMD)。

「牢靠法案2.0版本」(Secure 2.0 Act)通過後，2023年起將強制最低提款年齡規定從72歲調高到73歲，到了2033年時將進一步調整為75歲。屆滿年齡規定的退休族，隔年4月1日之前必須從上述退休帳戶完成第一筆強制最低提款。

沒有符合強制最低提款要求的民眾，將面臨課徵特種銷售稅(excise tax，又稱貨物稅)25%的罰款。

●天災受災戶可延緩報稅

國稅局本周宣布，遭受嚴重暴風雨、風災、龍捲風侵襲的密西西比州特定社區災民，報稅截止日為今年7月31日。加州受災地區的部分納稅人也適用延期報稅。

●手頭困難沒錢繳稅怎麼辦？

前往國稅局網站irs.gov，點選「付款」(Make a Payment)之後，選擇付款選項(payment options)。某些納稅人可能符合資格可以以分期付款方式繳稅。納稅人也可申請折衷付稅提議(Offer in Compromise，OIC)解決稅收債務。

●怕欠稅而遲遲不敢報稅？

錯過報稅期限，未繳稅金每個月要課稅5%做為罰款，外加利息。

●若有必要，申請延期報稅