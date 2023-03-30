我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

報稅將截止 5建議省錢省事 遭天災侵襲可延報

記者顏伶如／綜合報導
報稅工作繁瑣，若疏忽細節規定，恐會為自己惹來麻煩。圖為示意圖。(Getty Images)
報稅工作繁瑣，若疏忽細節規定，恐會為自己惹來麻煩。圖為示意圖。(Getty Images)

報稅截止期限越來越接近，華盛頓郵報29日報導，嚴重暴風雨、龍捲風等密西西比州特定社區受災居民得以延緩申報；同時，2022年屆滿72歲的民眾，則要注意4月1日是某些退休帳戶強制最低提款的期限。

今年報稅季從1月23日開始，4月18日報稅截止；國稅局(IRS)指出，到3月17日為止，已經發放總計1580億元退稅，平均每筆退稅2933元。

報導指出，還在準備報稅的納稅人，以下幾項建議可以幫忙省錢也省去煩惱：

●去年屆滿72歲的民眾，要注意退休帳戶強制最低提款期限是4月1日

持有401(k)退休帳戶、傳統型個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)、簡易雇員退休金(Simplified Employee Pension，SEP)退休帳戶、雇員儲蓄獎勵配款計畫(Savings Incentive Match Plan for Employees，SIMPLE)退休帳戶的民眾，屆滿某個歲數時每年都要完成強制最低提款(Required Minimum Distribution，RMD)。

「牢靠法案2.0版本」(Secure 2.0 Act)通過後，2023年起將強制最低提款年齡規定從72歲調高到73歲，到了2033年時將進一步調整為75歲。屆滿年齡規定的退休族，隔年4月1日之前必須從上述退休帳戶完成第一筆強制最低提款。

沒有符合強制最低提款要求的民眾，將面臨課徵特種銷售稅(excise tax，又稱貨物稅)25%的罰款。

●天災受災戶可延緩報稅

國稅局本周宣布，遭受嚴重暴風雨、風災、龍捲風侵襲的密西西比州特定社區災民，報稅截止日為今年7月31日。加州受災地區的部分納稅人也適用延期報稅。

●手頭困難沒錢繳稅怎麼辦？

前往國稅局網站irs.gov，點選「付款」(Make a Payment)之後，選擇付款選項(payment options)。某些納稅人可能符合資格可以以分期付款方式繳稅。納稅人也可申請折衷付稅提議(Offer in Compromise，OIC)解決稅收債務。

●怕欠稅而遲遲不敢報稅？

錯過報稅期限，未繳稅金每個月要課稅5%做為罰款，外加利息。

●若有必要，申請延期報稅

填寫國稅局4868表格(Form 4868)申請延期報稅，但估計稅款仍要在4月18日前繳交。

報稅截止期限越來越接近，華盛頓郵報給出五大建議。(美聯社)
報稅截止期限越來越接近，華盛頓郵報給出五大建議。(美聯社)

報稅 退休金 國稅局

上一則

無心之過？麥卡錫分享一張中國地圖 包含台灣

下一則

蔡英文抵紐約 下榻飯店現場 挺蔡反蔡隔街互嗆

延伸閱讀

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議
氣候專家：中西部龍捲風次數 正在增加

氣候專家：中西部龍捲風次數 正在增加
慈濟北加分會 免費協助電子報稅

慈濟北加分會 免費協助電子報稅
提交報稅表前避免犯這些錯 降低被查稅機率

提交報稅表前避免犯這些錯 降低被查稅機率

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36
中華民國前總統馬英九赴中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

2023-03-27 23:05

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議