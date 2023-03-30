分開報稅 某些夫妻較划算 合併申報仍占大多數

報稅即將截止，夫妻是合併報稅或分開報稅，要看哪一種情況比較有利。(Getty Images)

華爾街日報報導，愈來愈多已婚民眾報稅 時選擇夫妻「分開申報」(arried, filing separately，MFS)，因為比夫妻合併申報(married filing jointly)來得划算。

根據國稅局(IRS)統計，截至2020年為止的10年之內，夫妻分開申報從每年260萬件增加到390萬件，疫情 發生後許多夫妻選擇分開報稅是基於領取紓困補助考量，但疫情發生前分開報稅便逐漸變得普遍。

整體而言，夫妻合併申報案件仍占絕大多數，每年約有5500萬件，因為分開申報可能就不適用某些減稅(tax breaks)，還涉及其他複雜因素。

稅務專家說，夫妻分開申報最常見的原因是做出財務連帶責任的切割，也就是配偶不必為彼此稅務負責。某些已分居但尚未離婚的夫妻，或者不希望彼此財務混淆的夫妻，經常選擇分開報稅，即使分開報稅可能會多繳稅也願意。

分開申報的另一項常見原因為具有省稅好處。舉例來說，無法報銷的醫療費用只有超過收入7.5%時才能抵扣，如果配偶其中一方有金額龐大的無法報銷醫療開銷(unreimbursed medical expenses)，分開報稅將有省稅效果。

另外，約有900萬學貸 借款人參加以收入為基準的學貸償還計畫；如果擔任公職或在非營利機構工作，每月依照收入比例償還學貸，經過10年之後剩於學貸就有機會獲得豁免。

39歲管弦樂團低音小提琴音樂家菲利普斯(Spencer Phillips)便是一例，擁有伊士曼音樂學院(Eastman School of Music)博士學位的他背負學貸20萬元，選擇夫妻分開報稅讓他每月償還學貸金額從1000多元降至240元。

國稅局允許夫妻某些年裡分開報稅，某些年則合併報稅。分開報稅夫妻也可申請修正，要求改為合併報稅，但合併報稅夫妻通常不能申請改為分開報稅。