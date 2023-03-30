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電子報稅 最快5天可退稅 列舉扣除者 審查較費時

記者顏伶如／綜合報導
多數民眾完成電子報稅後，5天到14天之間便收到退稅；傳統的紙本則要等四周。(Getty Images)
多數民眾完成電子報稅後，5天到14天之間便收到退稅；傳統的紙本則要等四周。(Getty Images)

華爾街日報報導，國稅局表示，平均每10件退稅當中，有9件是在21天內完成，這個時間表對於電子報稅退稅來說，20年來始終沒變。稅務專家則說，今年報稅季節裡，絕大多數客戶完成電子報稅之後，5天到14天之間便收到退稅。

國稅局說，採取傳統式紙版報稅的納稅人，退稅可能要四周以上才能收到。

住在維吉尼亞州麥克廉(McLean)的74歲半退休神經科醫生艾米(Jonathan Amy)，2021年9月透過會計師完成延後報稅的電子申報之後，收到國稅局(IRS)通知2020年個人所得稅可拿回將近1萬元退稅，但後來一直沒收到。

今年2月，艾米聯絡了國稅局旗下獨立機構「納稅人倡議服務」(Taxpayer Advocate Service)，得知退稅耽擱是因為受到稽查。雖然對於不知還要等多久感到氣餒，但他表示，至少知道案件遭到稽查，「感覺像是有進步」。

採用電子報稅的納稅人按下確認送出的按鈕之後，國稅局系統會先進行一次迅速檢查，確認是否接受稅表。確認過程耗時在幾分鐘到48小時之間不等，視報稅季節工作流量而訂。

確認過程中，國稅局系統透過演算法，查看基本項目是否有可疑之處，社會安全號碼與姓名是否相符。然而，國稅局完成收件並不代表退稅也獲得核准。

收件之後，國稅局電腦便進入檢查稅表的步驟，查看內容是否有算數錯誤、筆誤，或者出現身分詐騙或身分遭竊的情事。

報導指出，許多錯誤被找出來之後，國稅局電腦系統都可以在不必通知納稅人的情況下自動修正，退稅計算也隨之重新調整，不必經過人工審查。國稅局會通知納稅人自動修正結果，納稅人有60天期間可提出異議。

根據統計，國稅局電腦在上一個報稅季節裡，共計找到1700萬筆算數錯誤。

接下來進入的步驟，則是對照納稅人填寫的稅表數據，是否與銀行、雇主提交給國稅局的資料吻合。

曾任財政部資深顧問的稅務專家厄維瑞(Mark Iwry)說，兩者若有不符之處，退稅就會較晚拿到。

報導指出，有時候國稅局會要求納稅人繳交進一步資料，例如列舉扣減(itemized deductions)單據，審查可能耗時120天以上。

國稅局 退稅 報稅

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