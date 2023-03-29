馬英九：盼兩岸互信 協商取代衝突

中華民國前總統馬英九(左)會見江蘇省委書記信長星(右)時表示，兩岸要建立互信，才能夠避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商來取代衝突。(記者賴錦宏／攝影)

中華民國 前總統馬英九 29日上午在南京參訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，中午過後即搭高鐵前往武漢 。他在28日傍晚會見江蘇省委書記信長星時指出，「馬習會」後習先生提出兩岸要心靈契合，這和他提出的拉近兩岸心理距離理念幾乎是一致的。希望兩岸交流要合作，要建立互信，才能夠避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商來取代衝突。

馬英九一行於29日上午8時50分抵達侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，在敬獻花籃後，還率眾行鞠躬禮，並一一敬獻鮮花，場面莊嚴肅穆。

而28日晚與馬英九見面的信長星，是馬英九大陸之旅見到的第一個省委書記，估計未來湖北、湖南、重慶和上海的一把手，都會與馬英九會面。而中共中央台辦、大陸國台辦主任宋濤則確定將在湖北武漢會見馬英九。

馬英九指出，在他的任內，兩岸有共同政治基礎，即「九二共識」，擁有互信、擱置爭議，共創雙贏，實現三通直航。馬英九強調，他對兩岸事務有非常大的誠意，認為這個工作是很值得做的，不管是三通直航，或其他的交流，兩岸人民都受惠。

馬英九指出，「希望能我們能夠放下政治，能夠盡可能的在許多在事件達成共識。」

馬英九表示，卸任後他在東吳大學擔任國際法講座教授，很多陸生去上課，他認識到兩岸青年交流對台灣、對大陸都是非常值得做的事情。

馬英九重提「馬習會」，他以「習先生」稱呼習近平，兩人在新加坡見了面之後，習特別強調希望兩岸「心靈契合」，這和他自己一再強調拉近兩岸心理距離理念幾乎是一致的。

馬英九強調，「我希望，大陸方面能夠多認識台灣人的心理狀態，大家一起來來推動避戰和磨合的過程。」他表示，也希望大陸方面能指出有那些（交流）做得不夠。

信長星則指出，馬英九先生第一站來到南京，多年來馬英九先生擔任國民黨前主席、擔任台灣地區領導人期間，一直堅持九二共識與一個中國原則，反對台獨，推動兩岸關係和平發展，推動兩岸交流交往，對此十分讚賞。

信長星並以晚宴款待馬英九一行和「大九學堂」的台灣學子們。