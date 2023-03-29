馬雲沉潛1年返回中國 宣布阿里巴巴重組

阿里巴巴創辦人馬雲沉潛一年剛回國，阿里巴巴28日即宣布組織重組，拆為六個業務集團，在華爾街上市的阿里巴巴股票當天上漲14%。(路透)

中國網路巨擘阿里巴巴創辦人馬雲 在國外沉潛一年剛回國，阿里巴巴28日即宣布組織重組 ，拆為六個業務集團，旗下僅保留淘寶，各分公司將各有執行長和董事會，此舉似為將來首次公開募股鋪路。

阿里巴巴執行長張勇(Daniel Zhang)致函全體員工說，分為六家公司有其道理，因為發展階段和需求各有不同，「如果不擁抱改變，就會變得僵硬，不改變自己，就會被時代打敗。」他說，具備條件的集團和公司，都將有獨立上市的可能性。

紐約時報報導，阿里巴巴集團的業務包括電子商務、雲端服務，一度壯大到讓中共 不放心，一分為六可能是為了緩解中共的疑慮，讓中共不用擔心這一科技巨擘對全國網路事業的影響。

史丹福大學網路政策中心數位中國計畫總編輯韋布斯特(Graham Webster)說，把公司打散，似乎符合大家對它的期望：盡量避免受到「反托拉斯」的審視。

他也說，重組阿里巴巴也許有其「生意邏輯」，如果根據業務把公司分成不同單元，也可保護整個集團不會一下子同時受到政府打壓。

較令人好奇的是，經過三年雷厲風行的措施，導致中國科技業紊亂，北京當局開始放鬆法規的管控，阿里巴巴卻自動拆解、縮身。馬雲2020年為螞蟻金服新創公司批評當局「壓抑創新」後，自動神隱，且低調行事。

經過長時間的沉潛，馬雲近日終於現身中國。阿里巴巴改組與他回國有何關聯，外界不得而知，他2019年就已退出管理層，但仍是整個企業股份的最大持有人。

2020年，中國政府迫使螞蟻金服登記為金控事業，分離支付寶應用軟體，公開募股最終宣告放棄，阿里巴巴還被罰了182億2800萬元人民幣(合28億美元)，理由是「濫用獨占地位」。

今年1月，螞蟻金服宣布，馬雲打算放棄主控權，同時，中國央行也宣布，｢糾正科技巨擘｣運動已「基本完成」。

新冠疫情解封後，習近平政權力圖振興中國經濟，開始對企業領導人喊話，說政府的新政重點在於經濟解封。

阿里巴巴說，分解成六家公司，可能公開募股，是為了「解鎖持股價值。」阿里巴巴股價自被打壓，跌了70%。分家消息傳出，美國上市股票28日收盤上漲了14%。