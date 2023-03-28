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旅遊習慣改變 千禧世代更注重心理健康

記者顏伶如／綜合報導

千禧世代(millennials)通常定義為1981年至1996年之間出生者，如今越來越多這個族群的年輕人邁入不惑之年。熟悉科技、具備社會意識又有花錢習慣的千禧世代，現在正帶動著旅遊業朝向走在時代尖端的改變。對千禧世代來說，旅行不再是春假期間的逗留或能省則省的背包客之旅，出遊重點在於促進心理健康以及放鬆。

CNBC新聞頻道報導，民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)研究發現，與其他年齡族群相比，千禧世代出遊較為頻繁，甚至比經濟條件更富裕的戰後嬰兒潮世代(baby boomers)更常旅行。

「晨間諮詢」餐旅業分析師琳賽•羅斯契克(Lindsey Roeschke)說，如果綜合幾乎所有的旅遊行為來看，千禧世代是最參與程度最高的世代，而且經常旅遊。她表示，舉例來說，過去一年裡，千禧世代族群當中約有18%搭乘國內線航班3次以上，相較之下，1960年代至1970年代晚期出生的X世代(Gen Xers)則約有10%，嬰兒潮世代僅有6%。

羅斯契克說，千禧世代比年齡較長的其他族群，旅行方式並不一樣。她說，千禧世代把旅行視為「權利」(right)而非「特權」(privilege)，把旅行看成自我認同的一部分經驗，而不是有生之年想要完成的遺願清單(bucket list)項目。

統計顯示，千禧世代願意花錢，但不見得會大手筆浪費。舉例來說，千禧世代較其他年齡族群更願意為機票多花錢，但旅行時會選擇超高檔安排的只有20%。許多千禧世代背負學貸，還因為生活開銷一路上漲而煩惱，卻仍然願意為旅行花錢。保險業者InsureMyTrip統計顯示，過去三年裡，千禧世代每次出遊的整體花費，比嬰兒潮世代的整體花費大約少三分之一。

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