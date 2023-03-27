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「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

每天填表3小時 喬州高中生申請到54大學獲130萬獎學金

編譯俞仲慈／綜合26日電
喬治亞州高中應屆畢業生布朗成功申請到54所大學，獲得共計130萬元獎學金。（取自領英）
喬治亞州高中應屆畢業生布朗成功申請到54所大學，獲得共計130萬元獎學金。（取自領英）

喬治亞州亞特蘭大(Atlanta)西湖(Westlake)高中應屆畢業生布朗(Daya Brown)成功申請到54所大學，獲得共計130萬元獎學金，最後她選擇進入有「南方哈佛」美譽的名校杜克大學(Duke University)就讀。

預定今年5月畢業，18歲的布朗自去年5月起，每天花三個小時填寫大學申請表，並搜尋獎學金的申請機會，四個月後，也就是9月開始陸續接獲多份大學錄取通知書，最後布朗被54所大學錄取，同時也收到54所大學提供超過130萬元的獎學金。

「這種感覺很棒，因為我付出很多努力。」現為西湖高中學生會主席的布朗表示，「我真的很感激能夠在此階段，為我需要的一切全力以赴，並邁出人生下一步。」

布朗從54所大學錄取名單，挑選心中首選，也就是位於北卡羅來納州的杜克大學，計畫主修視覺和媒體，布朗不但獲得杜克大學一年期的經濟補助獎學金，還入選蓋茲獎學金(Gates Scholarship)決賽，該獎學金將頒給全國最優秀的300位少數族裔高中生，如果獲得該筆獎學金，布朗就不需要每年申請杜克大學經濟援助獎學金。

布朗謙虛表示，自己的經歷並非獨一無二，因為也有其他高中生被數十所大學錄取，但她希望協助他人獲取頂尖大學錄取通知書，建議申請大學要儘早準備，鎖定有專業課程的學府，更重要的是要讓校方清楚了解自己的優點。

「我的GPA成績很好，但SAT成績並非頂尖，而且我達不到其他眾多申請者水準。」布朗建議，「必須改變申請陳述方式並鎖定個人經歷」，布朗以自己為例，因為擅長詩詞、舞台表演和領導力，早在2021年9月，就已經成立自己的製作公司Elom & Co.，推廣青少年創作的詩歌、音樂、藝術和影片，並且和他人合夥創辦播客「The Scholar Social」，為有色人種學生提供討論種族、宗教和親子關係等議題的平台，與眾不同的經歷，讓她在申請大學時，無往不利。

布朗表示，「如果願意投入時間，並利用能找到的每一種資源，每個人都可以做到。」

北卡羅來納州 喬治亞州 亞特蘭大

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